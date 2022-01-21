В Польше в аптеках будут бесплатно делать тесты на наличие коронавируса

В Польше в аптеках будут бесплатно делать тесты на наличие коронавируса4
- 21.01.2022, 17:18
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Карантин в Польше сократили до 7 дней.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что в связи с тем, Польша охвачена пятой волной эпидемии коронавируса, увеличивается количество койкомест в больницах для пациентов с COVID-19. Pекомендуется работать удаленно, где это возможно. Об этом сообщает polskieradio.pl.
Министр здравоохранения Адам Недзельский уточнил, что в Польше коронавирус в варианте «Омикрон» является причиной примерно 25 процентов зарегистрированных случаев заражения. Но исследования показывают, что хотя «Омикрон» гораздо более заразен, чем другие варианты, он в то же время менее опасен, так как не приводит к тяжелым осложнениям.
Риск госпитализации после заражения коронавирусом в варианте «Омикрон» на 80 процентов ниже, чем в случае заражения другими вариантами. Поэтому карантин сокращается до 7 дней.
С 27 января каждая аптека, имеющая такие возможности, сможет бесплатно и без направления от врача провести тест на наличие коронавируса.
Министр здравоохранения Адам Недзельский добавил: «Можно будет проводить тестирование в определенные часы, чтобы не мешать другим клиентам. Есть аптеки, в которых могут открыть отдельный вход. В любом случае решение будет за аптеками».
Адам Недзельский напомнил, что в аптеках уже проводят вакцинацию от COVID-19.
Кроме того, каждый пациент в Польше старше 60 лет, инфицированный коронавирусом, сможет в течение 48 часов пройти обследование у терапевта, в том числе на дому.