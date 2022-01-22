Лукашенко рассказал, почему отправился заражать белорусов «Омикроном» 11 22.01.2022, 8:05

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Безумный диктатор заявил, что пора заканчивать пандемию.

21 января Александр Лукашенко, во время посещения Брестской области подробнее рассказал, как переболел коронавирусом, когда мог заразиться, и с кем встречался во время болезни.

По его словам, при появлении первых симптомов болезни тест на наличие коронавируса не сдавал. Его сын Коля предложил ему сделать экспресс-тест — он показал отрицательный результат. Однако на следующий день самочувствие ухудшилось, передает пресс-служба Лукашенко.

«Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей», — сказал он.

Также Лукашенко поделился, с кем встречался во время болезни:

«Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих «детей» — 250 человек, которых я послал в неизведанное [военные в Казахстане]. Я не мог не вручить премии «За духовное возрождение», хотя уже были варианты, что я выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я подумал: обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово — я храмы и тогда не закрывал [в начале пандемии] и был в храме, а сейчас как не прийти? Прием на старый Новый год — я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без Президента быть не могли».

Напомним, 7 января Александр Лукашенко встретился с Митрополитом Вениамином и посетил храм Преподобных Оптинских старцев в Минске. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» произошла 11 января. Тогда у Лукашенко впервые заметили хриплый голос. А 15 января была встреча с «белорусскими миротворцами» на аэродроме Мачулищи. Днем ранее прошел еще один прием с вручением наград спортсменам и работникам СМИ.

Лукашенко предположил, что заразиться мог на хоккейной тренировке: в январе белорусские хоккеисты вернулись с соревнований в ОАЭ, после чего у них обнаружили коронавирус.

«Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались», — отметил Лукашенко.

По его словам, он «придерживается старых принципов и советует гражданам сильно не переживать, если у них выявили коронавирус»:

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми».

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