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Лукашенко рассказал, почему отправился заражать белорусов «Омикроном»

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  • 22.01.2022, 8:05
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Лукашенко рассказал, почему отправился заражать белорусов «Омикроном»

Безумный диктатор заявил, что пора заканчивать пандемию.

21 января Александр Лукашенко, во время посещения Брестской области подробнее рассказал, как переболел коронавирусом, когда мог заразиться, и с кем встречался во время болезни.

По его словам, при появлении первых симптомов болезни тест на наличие коронавируса не сдавал. Его сын Коля предложил ему сделать экспресс-тест — он показал отрицательный результат. Однако на следующий день самочувствие ухудшилось, передает пресс-служба Лукашенко.

«Фактически на ногах перенес. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, все делал, как раньше. Единственное, не играли в хоккей», — сказал он.

Также Лукашенко поделился, с кем встречался во время болезни:

«Мне было не очень хорошо, но я не мог не приехать на аэродром, не встретить своих «детей» — 250 человек, которых я послал в неизведанное [военные в Казахстане]. Я не мог не вручить премии «За духовное возрождение», хотя уже были варианты, что я выступлю, уйду, а кто-то другой будет вручать. Я подумал: обидятся люди, некуда деваться. Рождество Христово — я храмы и тогда не закрывал [в начале пандемии] и был в храме, а сейчас как не прийти? Прием на старый Новый год — я всегда принимал журналистов, артистов, наших культурных деятелей, чиновников. Как их не уважить, не наградить? Был ряд мероприятий, которые без Президента быть не могли».

Напомним, 7 января Александр Лукашенко встретился с Митрополитом Вениамином и посетил храм Преподобных Оптинских старцев в Минске. Церемония вручения премии «За духовное возрождение» произошла 11 января. Тогда у Лукашенко впервые заметили хриплый голос. А 15 января была встреча с «белорусскими миротворцами» на аэродроме Мачулищи. Днем ранее прошел еще один прием с вручением наград спортсменам и работникам СМИ.

Лукашенко предположил, что заразиться мог на хоккейной тренировке: в январе белорусские хоккеисты вернулись с соревнований в ОАЭ, после чего у них обнаружили коронавирус.

«Сейчас я чувствую себя нормально, голос немного хрипит. Вчера уже тренировались», — отметил Лукашенко.

По его словам, он «придерживается старых принципов и советует гражданам сильно не переживать, если у них выявили коронавирус»:

«Посоветую не париться. Я уже давно вам говорил, с самого первого раза: наша болезнь здесь, в голове. Как только вы начинаете охать, ахать и бегать черт знает куда — это беда. Молодым людям и переживать нечего. Я хочу всем этим жуликам международным сказать: хватит уже. Уже нам вывернули эти карманы настолько, что там ничего не осталось. Уже раздели всех. Надо уже заканчивать эту пандемию. Хватит уже, поиздевались над людьми».

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