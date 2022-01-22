«Эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей» 22.01.2022, 10:10

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Кадыров высказался о похищении жены федерального судьи Янгулбаева.

Рамзан Кадыров впервые высказался о похищении жены федерального судьи Сайди Янгулбаева и матери экс-сотрудника «Комитета против пыток» Абубакара Янгулбаева. Он заявил, что «эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Об этом глава Чечни написал в своем телеграм-канале.

«Как бы там ни было, заявляю, что эту семейку ждет место либо в тюрьме, либо под землей. И это уже зависит не от меня.

Я знаю настроения в обществе. Пока жив хоть один чеченец, свободно наслаждаясь жизнью ходить члены этой семьи уже не смогут, настолько глубоко задета честь каждого представителя нашего народа. Помните это всегда, Янгулбаевы», — написал Кадыров.

Юрист «Комитета против пыток» Сергей Бабинец в беседе с «Новой газетой» назвал высказывание Кадырова «странным». «Допускать такие высказывания крайне неуместно. Я полагаю, что эти слова могут быть восприняты некоторыми людьми, которые прислушиваются к словам главы Чечни, как призыв к действиям.

Я бы обратил внимание во всей публикации на то, что Кадыров подтвердил, что Мусаева приехала в Грозный — она доставлена в рамках какого-то уголовного дела.

Это главное. Нам удалось добиться того, чего мы хотели — Зарема Мусаева жива, и, надеюсь, здорова. Она сможет получить юридическую помощь. То, что в отношении нее хотят возбудить дело о нападение на полицейского — уже не очень хорошая новость.

Все остальное — про семью, про правозащитников — это личное отношение и личные эмоции, которые Кадыров не может скрыть. Мне кажется, что обжаловать личные эмоции Кадырова нет смысла. Данная риторика не подходит главе региона».

Позже чеченский омбудсмен Мансур Солтаев опубликовал видео беседы с Мусаевой, на котором женщина говорит, что «купили лекарства, никакого насилия [не применялось]».

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