Ученые выявили новый симптом коронавируса, который связан с нарушением работы мозга 22.01.2022, 12:20

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Такая симптоматика встречается у каждого третьего пациента.

Исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что больные коронавирусом люди часто страдают от «мозгового тумана».

Как рассказали ученые, коронавирус может вызывать проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам экспертов, все дело в том, что COVID-19 оказывает негативное влияние на спинномозговую жидкость больного человека.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на издание Daily Mail.

Так, доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, такая симптоматика встречается у каждого третьего пациента. Симптомы могут проявляться на протяжении девяти месяцев даже после выздоровления.

Во время исследования было проанализировало 135 человек, которых пригласили сыграть в 12 «интеллектуальных игр». Эксперты заявили, что группа с переболевшими коронавирусом добровольцами хорошо показала себя в краткосрочной рабочей памяти и планировании.

Но эти люди показали значительно худшие результаты в памяти о прошлых событиях и в способности удерживать внимание в течение долгого времени.

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