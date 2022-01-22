закрыть
22 января 2022, суббота, 13:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые выявили новый симптом коронавируса, который связан с нарушением работы мозга

  • 22.01.2022, 12:20
  • 3,244
Ученые выявили новый симптом коронавируса, который связан с нарушением работы мозга

Такая симптоматика встречается у каждого третьего пациента.

Исследователи Калифорнийского и Оксфордского университетов сообщили, что больные коронавирусом люди часто страдают от «мозгового тумана».

Как рассказали ученые, коронавирус может вызывать проблемы с памятью и когнитивными способностями. По словам экспертов, все дело в том, что COVID-19 оказывает негативное влияние на спинномозговую жидкость больного человека.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на издание Daily Mail.

Так, доктор биологических наук Университета Пенсильвании Марк Чирильяно, такая симптоматика встречается у каждого третьего пациента. Симптомы могут проявляться на протяжении девяти месяцев даже после выздоровления.

Во время исследования было проанализировало 135 человек, которых пригласили сыграть в 12 «интеллектуальных игр». Эксперты заявили, что группа с переболевшими коронавирусом добровольцами хорошо показала себя в краткосрочной рабочей памяти и планировании.

Но эти люди показали значительно худшие результаты в памяти о прошлых событиях и в способности удерживать внимание в течение долгого времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч
Надо поговорить
Надо поговорить Андрей Санников