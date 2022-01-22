Премьер-министр Ирландии: Бустерные прививки полностью изменили ситуацию 22.01.2022, 13:42

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Страна отменила большинство ковидных ограничений.

Власти Ирландии отменили большую часть ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает Reuters.

Премьер-министр Майкл Мартин заявил, что страна "пережила волну штамма Омикрон", а бустерные прививки "полностью изменили" эпидемическую ситуацию.

Итак, начиная с субботы, 22 января, в Ирландии бары и рестораны, а также другие заведения, принимающие посетителей, не должны закрываться в 20 часов или спрашивать у клиентов подтверждения прививки против COVID-19.

Отменены и требования по социальному дистанцированию, а также ограничение количества присутствующих на мероприятиях на открытом воздухе и в помещениях.

В то же время требование относительно ношения защитной маски в общественном транспорте и заведениях торговли остается в силе до конца февраля.

Как сообщалось, по состоянию на утро 22 января в мире зафиксировано 347 142 556 случаев COVID-19, в том числе 5 603 843 летальных, выздоровели 276 740 145 человек.

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