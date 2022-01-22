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Врач Слуцкой больницы дала три совета по коронавирусу

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  • 22.01.2022, 19:27
  • 6,034
Врач Слуцкой больницы дала три совета по коронавирусу

Один из советов касается вакцинации.

Случчанка Полина Велиган работает врачом общей практики в Слуцкой больнице. «Кур’ер» попросил медика дать три совета по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям.

Вот что ответила Полина:

1. «Соблюдать дистанцию и обязательно надевать маску в местах, где есть скопление людей. Я сама в транспорте и в магазинах обязательно ношу маску. Когда человек открыто чихает или кашляет в автобусе, это безответственно. Ладно он о себе не думает, а как же остальные?

2. Укреплять иммунитет, принимать поливитамины, хотя бы элементарно витамин С (аскорбиновая кислота). Есть больше фруктов, ягод.

3. Вакцинироваться. Всё-таки это дополнительная помощь иммунитету во время заражения коронавирусом. Сейчас нет проблем с наличием вакцин».

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