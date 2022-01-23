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Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за «Омикрона»

  • 23.01.2022, 13:02
Премьер Новой Зеландии отменила свадьбу из-за «Омикрона»

Политик подчеркнула, что ничем не отличается от тысяч других жителей своей страны.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн на пресс-конференции о введении в стране новых карантинных ограничений объявила об отмене собственной свадьбы, сообщает агентство Reuters (перевод — korrespondent.net).

Из-за распространения нового штамма коронавируса Омикрон Новая Зеландия с понедельника переходит на красный уровень реагирования: усилится соблюдение масочного режима.

В закрытых помещениях, таких как бары и рестораны, а также на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб, одновременно смогут находиться не более ста человек, а при отсутствии сертификата о вакцинации от COVID-19 лимит составит всего 25 человек.

"Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии. Такова жизнь", - отметила она, подчеркнув, что ничем не отличается от тысяч других жителей Новой Зеландии.

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