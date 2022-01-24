закрыть
24 января 2022, понедельник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как действуют врачи, если младенец заболел COVID-19

  • 24.01.2022, 16:05
  • 2,030
Как действуют врачи, если младенец заболел COVID-19
иллюстрационное фото

Рассказала минский педиатр.

Ковид-инфекция у новорожденных — это исключительные случаи, тем не менее когда мама болеет, то малыш может заразиться. Об этом «Минск-Новости» рассказала заведующая педиатрическим отделением № 1 17-й городской детской клинической поликлиники Ольга Лагун.

Педиатр объяснила алгоритм действий врачей в таких случаях:

— Допустим, здоровую маму со здоровым ребенком выписали из роддома, а потом на следующие сутки у нее появились симптомы ковид-инфекции. Мама сдает ПЦР или тест на антиген. Если он положительный, но нет показаний для госпитализации, она лечится амбулаторно, то есть дома.

— А малыша тестируют?

— Если он хорошо себя чувствует, то нет. Но если мама заметила, что с ним что-то не так, сразу же предлагаем госпитализацию. Мама может не захотеть ложиться в больницу — тогда у новорожденного берем мазок дома. Если анализ положительный, снова предлагаем лечь в больницу. Но и в этом случае мама может отказаться. Тогда малыш будет под нашим медицинским наблюдением в течение 14 дней.

— Как вы это делаете? Дежурите в квартире?

— Не совсем. К малышу каждый день приезжает ковид-бригада нашей поликлиники. Это и осмотр младенца, и взятие общего анализа крови, анализа мочи. Еще малышу делают ЭКГ.

— И так каждый день?

— Конечно! Это же совсем маленький ребенок! В общем — наблюдаем за его состоянием. При ухудшении — госпитализация. Тут уже без вариантов. К слову, при подозрении на COVID-19 мы всех деток в возрасте до одного года направляем в клинику. С малышами страшно — лучше, чтобы они были под круглосуточным медицинским наблюдением. Это возможно только в больнице.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч