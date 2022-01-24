Как действуют врачи, если младенец заболел COVID-19 24.01.2022, 16:05

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иллюстрационное фото

Рассказала минский педиатр.

Ковид-инфекция у новорожденных — это исключительные случаи, тем не менее когда мама болеет, то малыш может заразиться. Об этом «Минск-Новости» рассказала заведующая педиатрическим отделением № 1 17-й городской детской клинической поликлиники Ольга Лагун.

Педиатр объяснила алгоритм действий врачей в таких случаях:

— Допустим, здоровую маму со здоровым ребенком выписали из роддома, а потом на следующие сутки у нее появились симптомы ковид-инфекции. Мама сдает ПЦР или тест на антиген. Если он положительный, но нет показаний для госпитализации, она лечится амбулаторно, то есть дома.

— А малыша тестируют?

— Если он хорошо себя чувствует, то нет. Но если мама заметила, что с ним что-то не так, сразу же предлагаем госпитализацию. Мама может не захотеть ложиться в больницу — тогда у новорожденного берем мазок дома. Если анализ положительный, снова предлагаем лечь в больницу. Но и в этом случае мама может отказаться. Тогда малыш будет под нашим медицинским наблюдением в течение 14 дней.

— Как вы это делаете? Дежурите в квартире?

— Не совсем. К малышу каждый день приезжает ковид-бригада нашей поликлиники. Это и осмотр младенца, и взятие общего анализа крови, анализа мочи. Еще малышу делают ЭКГ.

— И так каждый день?

— Конечно! Это же совсем маленький ребенок! В общем — наблюдаем за его состоянием. При ухудшении — госпитализация. Тут уже без вариантов. К слову, при подозрении на COVID-19 мы всех деток в возрасте до одного года направляем в клинику. С малышами страшно — лучше, чтобы они были под круглосуточным медицинским наблюдением. Это возможно только в больнице.

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