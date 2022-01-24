«Киберпартизаны» заявили о взломе серверов БЖД и выставили ультиматум режиму 10 24.01.2022, 17:37

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Хакеры-патриоты требуют остановить транспортировку российских войск.

Сегодня на Белорусской железной дороге произошел сбой системы: перестали работать серверы и внутренние службы, билеты можно приобрести только через кассы. На сайте БЖД сообщается, что причина сбоя – техническая, «Кибер-Партизаны» заявили о нападении на компьютерную сеть железной дороги.

Кибератаку они объяснили тем, что в эти дни «режим Лукашенко пропускает оккупационные войска на нашу землю».

«В рамках киберкампании «Пекло» мы зашифровали основную часть серверов, баз данных и рабочих станций БЖД, чтобы замедлить и нарушить работу дороги. Бэкапы уничтожены», — заявили «Кибер-Партизаны».

Сообщается, что десятки баз данных подверглись кибератакам. Автоматик и системы безопасности сознательно не затронули кибератакой, чтобы избежать аварийных ситуаций, сообщает belsat.eu.

В обмен на ключи шифрования они требуют освободить 50 политзаключенных, которые наиболее нуждаются в медицинской помощи, а также остановить прибытие российских войск на территорию Беларуси.

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