Врачи рассказали, что нужно делать в первую очередь при заражении штаммом «Омикрон» 1 25.01.2022, 8:17

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Особое внимание следует обратить на сатурацию.

Врач Александр Мясников дал совет, что делать при появлении первых симптомов штамма Омикрон.

Об этом пишет Ferra.

По его словам, поскольку Омикрон обычно проходит в легкой форме, достаточно простых средств от простуды, для лечения можно использовать даже народные средства. Однако врач призвал людей не переусердствовать и не заниматься самолечением, если симптомы ухудшаются.

Эксперт также сказал, что не следует принимать антибиотики, препараты для разжижения крови и стероидные гормоны без рецепта врача. И если вы заметили у себя тяжелые симптомы, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Вам следует обратиться к врачу:

если сатурация постоянно ниже 94%;

если вас беспокоит одышка, особенно при небольшой нагрузке или в состоянии покоя;

если температура постоянно выше 38 градусов и не может быть снижена жаропонижающими средствами;

вялость, апатия, сонливость, спутанность сознания;

симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, учащенное сердцебиение, редкое мочеиспускание.

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