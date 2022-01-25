«В горле как будто молотое стекло» 14 25.01.2022, 9:57

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Заболевшие «Омикроном» описали свои ощущения.

Волна «Омикрона», уже набравшая силу цунами, характеризуется не только сверхбыстрым распространением, но и огромным количеством повторно заболевших. На этот факт указывают сегодня многие врачи, об этом говорят многие пациенты. Все более вероятным становится то, что выработанные на другие варианты SARS-CoV-2 антитела «Омикрону» до лампочки. И если вы пару месяцев назад перенесли «Дельту», нет гарантий, что «Омикрон» обойдет вас стороной, пишет mk.ru.

«Самое значимое отличие «Омикрон»-шторма от начала предыдущих волн — большое количество повторно заболевших. Те, кто болел в 2020–2021 годах, вновь получают клинику и положительный ПЦР. До нового года это было скорее исключением из правил», — отмечает в своей соцсети известный кардиохирург Алексей Федоров.

Увы — и привитые, и ревакцинированные тоже массово болеют. Есть немало сообщений от людей, которые инфицируются через 2–3 месяца после бустера. В профильных группах соцсетей — огромное количество тех, что описывает инфицирование новым вариантом коронавируса. К счастью, в большинстве случаев все проходит относительно легко и заканчивается выздоровлением.

Пока информации не так много, чтобы делать окончательные выводы, но, по данным американских врачей, госпитализируются при «Омикроне» главным образом непривитые.

«У нас вся семья только что переболела «Омикроном», — рассказывает Вячеслав. — Ревакцинированные (в том числе недавно, за 9 дней до заболевания) перенесли болезнь легко и без кашля, только с сильным насморком, температура была повышена один день (до 37,5). А те, кто не успел ревакцинироваться, переболели еще и бронхитом (кашель), который до сих пор до конца не прошел, в целом болели дольше и тяжелее». «Мой друг год назад переболел короной, через полгода вакцинировался, еще через 6 мес. ревакцинировался — и сейчас вновь болеет. На второй день болезни температура 38,5. К третьему дню снизилась до нормальных цифр. Из симптомов: осиплость голоса, сильная головная боль, чихание, кашель», — рассказывает Алексей. «Повторно заболел один из друзей, врач. Первый раз — «Дельта», теперь — «Омикрон». Вакцинирован и ревакцинирован. Заболевание «Дельтой» было недавно, три месяца тому назад, но не спасло от заболевания «Омикроном». Состояние не то чтоб тяжелое, я бы с таким состоянием и не стал бы обращаться к врачу. Симптомов — практически никаких. Все закончилось благополучно», — рассказывает пользователь Виктор. Александр из Москвы рассказывает, что у него — двое знакомых, заболевших «Омикроном» через непродолжительное время после «Дельты» (октябрь — «Дельта», декабрь — «Омикрон»).

«Горло воспалено невероятно, как будто стеклом молотым орошено, температура +39, ломота во всем теле и поясницу хочется выкинуть», — рассказывает непривитый Николай. «Я заболела в среду вечером, а в пятницу подтвердился «Омикрон», — рассказывает Ольга. — Протекает как грипп, тяжело, горло кашлем порвала, температура. Симптомы напоминают свиной грипп 2009 года, которым я болела. До этого коронавирусом я не болела и не вакцинировалась».

А вот Марианна делится другим опытом: она, вакцинированная, была прикована к кровати неделю, а ее непривитая соседка — прыгает уже через два дня.

Почти все пациенты рассказывают, что инкубационный период при «Омикроне» стремителен. Когда заболевает вся семья, можно проследить, через какое время появятся симптомы у тех, кто контактировал с заболевшим — как правило, это не больше суток. Чаще всего бывает, что буквально днем люди пообщались с зараженным — и уже вечером или на следующий день тоже свалились с симптомами. «Друг болел неделю, нечаянно заразил приятеля в первый день болезни — вместе ехали в машине, вечером появились первые симптомы, у знакомого — через день после», — рассказывает Лариса. «Я встретилась с «Омикроном» в четверг, — говорит Светлана. — Пообедали вместе с подругой, контакт длился 5 часов, а ночью у нее поднялась температура +38. Из симптомов — доминирующие слабость и сильная потливость. Экспресс-тест показал положительный результат. В субботу уже все обернулось легким недомоганием. У меня симптомов нет, я ревакцинирована 25 ноября, возможно, перенесла без симптомов».

Врачи отмечают, что симптомы при новом штамме кардинально отличаются от симптомов, которые выдавали предыдущие варианты. Как рассказывает в соцсети наблюдающий таких пациентов врач Михаил Чуйко, течение заболевания часто не дает оснований даже думать о COVID: скорее можно говорить «о ядреном риновирусе или средней руки гриппе». Очень многие пациенты рассказывают о новом симптоме «Омикрона», который ранее не был на слуху при коронавирусной инфекции — сильной ночной потливости (при легком течении, впрочем, ее может не быть). «Я только на пятый день могла говорить без хрипа. Но по ночам потею так, что утром уже простите нечем… Все 2 литра жидкости уходят в пижаму», — описывает свои ощущения Екатерина. Кроме того, врачи подмечают, что «Омикрон» чаще вызывает проблемы в бронхах, чем в легких.

Новая мутация «Омикрона» встревожила экспертов: «Плохой признак»

Немало сообщений о том, что заболели дети (из симптомов — боль в горле, сонливость, покашливание, небольшое повышение температуры). «И у детей, и у взрослых при «Омикроне» встречаются отек ротоносоглотки с раздражающим першением. У детей мы часто видим еще конъюнктивит», — отмечает педиатр Элина Фараонова.

Эксперты не сомневаются в том, что новая волна пройдет быстро. Но советуют пока ничего не планировать. Многие работодатели уже столкнулись с тем, что буквально за выходные дни они потеряли по 30–50% сотрудников. «Если вы не можете закрыться дома и не контактировать ни с кем — скорее всего, переболеете (если только не болели и не вакцинировались совсем недавно и просто ввиду высокого титра антител не зацепите возбудителя). Маски ситуации кардинально не решат, хотя и снизят вирусную нагрузку, что уменьшает риск тяжелого течения. Респиратор FFP2 или FFP3 лучше, но и они — не гарантия. При наличии даже минимальных проявлений ОРВИ лучше взять больничный, чтобы не выкосить большую часть работников в учреждении в максимально сжатые сроки», — пишет Михаил Чуйко.

Прогнозы на будущее при этом, как водится, разнятся. «Сделать уже ничего нельзя, — говорит врач ковидария, пожелавший остаться неизвестным. — Никакие меры не изменят естественного течения пандемии, она заканчивается, и никакие самоизоляции не ускорят этот процесс. Наступил момент, когда ни на что повлиять невозможно. Да, еще будет шлейф смертности, но мы проживаем третий — и последний акт драмы. Скоро закроется занавес».

«Никакого конца пандемии нет, — тем временем отмечает в своей соцсети биолог Александр Кудрявцев. — «Омикрон» приводит к еще большему росту заболеваемости, и его приход — начало нового этапа сверхвысокой заболеваемости. Сначала молодых вирус обходил стороной, но сейчас и им уже надо будет болеть по полной. Это новый этап пандемии, не более легкий, а более суровый, когда будет постоянная тирания человечества громадными волнами с низкой летальностью (но все еще выше гриппа), приводящими к большому числу смертей за счет большого числа заболевших, и сосуществование вместе с ним «Дельты», которая будет бить больно и с высокой летальностью, но при этом оставаться менее заразной. Велика опасность того, что такие новые штаммы будут появляться вновь каждый год — и тогда число жертв пандемии будет удваиваться каждый год».

И все же многие эпидемиологи считают, что пандемия пойдет по привычному кругу с угасанием тяжести болезни — и не нарушит законы эволюции. «Тяжелые формы менее жизнеспособны, легкие формы получают большее распространение. Человеческая популяция также адаптируется: те, кто не способен пережить вирус, будут отсеиваться, остальные постепенно приспособятся. В итоге все сойдет в привычное ОРЗ. Если, конечно, где-то в лаборатории не доклепают новый штамм «Мегакрон», — говорит один эксперт в Сети.

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