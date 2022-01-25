Власти решили оставить белорусов без западных вакцин 25.01.2022, 12:01

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Что об этом говорят в Минздраве?

На протяжении прошлого года несколько раз поднимался вопрос о завозе в нашу страну вакцины производства Pfizer. Zerkalo.io попыталось выяснить, как скоро белорусы смогут привиться западными вакцинами. В ЕС все еще готовы предоставить белорусам препараты для прививок бесплатно. Но в министерстве здравоохранения говорят, что в ближайшее время поставок западных вакцин от COVID-19 не ожидается.

На запрос журналистов в Еврокомиссии сообщили, что ЕС поддерживает инициативу передачи препаратов всем странам Восточного партнерства, включая Беларусь. «Мы готовы предоставить вакцины жителям Беларуси, как только будут созданы механизмы доставки», сообщила представитель Еврокомиссии Ана Писонеро Эрнандес.

На обращение журналиста как физического лица в Министерстве здравоохранения Беларуси ответили, что в Беларуси прививают препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «Vero Cell». Последняя, подчеркивают в ведомстве, одобрена ВОЗ.

«Вопрос об организации возможности поставки в страну вакцин других наименований и производителей находится в стадии рассмотрения. В ближайшей перспективе поставки вакцин не ожидаются», — говорится в ответе ведомства.

Кроме того, в министерстве указывают, что производители иммунобиологических лекарственных средств, включая вакцины, самостоятельно определяют страны, где будут проходить государственную регистрацию и дальнейшее использование. «В Минздрав регистрационные досье для госрегистрации вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen не поступали», — говорится в ответе.

Как развивалась ситуация с западными вакцинами для Беларуси

Напомним, вопрос появления в нашей стране западных вакцин от COVID-19 поднимался на протяжении всего 2021 года. В январе сообщалось, что Министерство здравоохранения Беларуси обратилось с просьбой рассмотреть вопрос присоединения к COVAX (всемирной инициативе, направленной на равный доступ к вакцинам от коронавируса). В начале апреля 2021 года в альянсе по вакцинам GAVI рассказывали, что наша страна на тот момент еще не участвовала в COVAX.

В марте Александр Лукашенко настаивал на том, чтобы в стране был «самый широкий спектр возможностей сделать прививку от коронавируса».

— Люди хотят получить вакцину. Они ее получат. Кто-то хочет вакцину других стран, хорошо, закупим. Пусть на платной основе. Не надо это скрывать. Надо открыть возможность и на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека, — говорил он на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем.

Летом сообщалось, что Польша предлагала поставить в Беларусь вакцину AstraZeneca. А Евросоюз заявлял о готовности поставить странам Восточного партнерства около 1 млн доз признанных ВОЗ вакцин. Правда, Беларусь к тому времени приостановила участие в проекте.

В сентябре представители Минздрава говорили, что министерство рассматривает закупку 100 тысяч доз этой вакцины.

В октябре Александр Лукашенко изменил свое мнение и выступил против использования западных вакцин в Беларуси.

— Нам подкидывают идею: «Завезите Pfizer, «Джонсон и Джонсон», «Модерну» и прочее. Для чего? Чтобы могли привиться, получить паспорт и ехать туда, к своим! Ехать на Запад, инструкции получать! Вот для чего им это надо! — заявлял он.

В декабре Евросоюз снова заявил о готовности выделить странам Восточного партнерства препараты против COVID-19, на этот раз речь шла о 13 млн доз. «Мы отложили дозы вакцин и сейчас рассматриваем возможности доставить их белорусскому народу как можно скорее», — говорила тогда председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Вскоре после этого в инстаграм-аккаунте детской консультации Брагина был опрос о том, готовы ли местные жители привить своего ребенка от COVID-19 препаратом Pfizer.

— Нам вчера прислал письмо внештатный педиатр о поставке на 2022 год, есть ли у нас желающие [привиться этим препаратом]. Понимаете, нам бросили клич, есть ли у нас в этом необходимость. Мы будем им давать ответную реакцию, к примеру, сколько желающих, а как пойдет этот процесс с закупкой дальше, мы не знаем на 100%, — поясняли в местной поликлинике. — Сейчас, дабы узнать это, мы занимаемся обзвоном [граждан] и выкладываем в соцсети такую информацию. Нам предлагают препарат Pfizer и Moderna.

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