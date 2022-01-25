В Гродно военный грузовик протаранил легковую машину 2 25.01.2022, 13:23

2,572

Армейский МАЗ ехал на красный сигнал светофора.

Читатель "АвтоГродно" заснял на видео аварию с МАЗом и легковой Skoda на улице Суворова в Гродно, возле центра "Мишлен". Автор уверен, водитель грузовика спешил за коллегой и поехал на красный.

Авария произошла около 9 часов утра. Автор видео остановился за Skoda на перекрестке и стал пропускать встречный транспорт. В это время навстречу ему проехал УРАЛ. Затем на перекрестке сменились сигналы светофоров и автор вместе с водителем Skoda начали движение. Неожиданно появился встречный МАЗ:

В последний момент водитель грузовика заметил опасность и вывернул руль вправо. Возможно, этот маневр уберег от серьезных последствий.

Тем не менее, удар пришелся по Skoda. Легковушка осталась без бампера и, похоже, световых приборов.

МАЗ жестко протаранил легковой автомобиль на Суворова в Гродно. Видео

По видео заметно, что зеленый сигнал включился для пешеходов, а грузовик только подъезжал к переходу. К счастью, людей на "зебре" не было.

- Я спешил и не мог остановиться, чтобы передать свои контакты водителю Skoda. Поэтому, пожалуйста, опубликуйте видео и передайте информацию автомобилисту, - говорит читатель.

- В кузове грузовика были люди, не заметили? - обращаемся к автору.

- Я заметил людей в кузове, но мне кажется, они ничего даже не поняли. В этой ситуации повезло, что водитель МАЗа не врезался в троллейбус, пока пытался смягчить столкновение с легковым автомобилем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».