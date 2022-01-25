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Ученые перечислили спиртные напитки, помогающие защититься от COVID-19

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  • 25.01.2022, 15:52
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Ученые перечислили спиртные напитки, помогающие защититься от COVID-19

Водки в этом списке нет.

Китайские ученые из больницы Каннин в Шэньчжене заявили, что употребление шампанского, а также белого и красного вина может снизить риск заражения коронавирусом, сообщает Frontiers in Nutrition.

В исследованиях использовались данные почти 474 тыс. человек, из которых 17 тыс. сдали положительный тест на коронавирус. По информации издания, участников эксперимента распределили на три группы: непьющие, употреблявшие алкоголь в прошлом и выпивающие до сих пор. Так, ученые отметили, что наибольшую защиту от вируса SARS-CoV-2 имели любители красного вина. Уточняется, что при употреблении более пяти бокалов этого напитка в неделю риск заражения COVID-19 снижался на 17%.

Участники исследования, предпочитающие шампанское и белое вино, и употреблявшие от одного до четырех бокалов в неделю, болели коронавирусом на 8% реже. Однако, при чрезмерном употреблении (свыше пяти бокалов в неделю), как подчеркивают ученые, «защитный эффект» оказался почти незаметен. У тех, кто пил пиво и сидр, риск заражения коронавирусом, наоборот, оказался на 28% выше, причем объем выпитого не играл роли.

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