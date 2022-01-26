Медики выяснили, как организм может блокировать все штаммы коронавируса 26.01.2022, 8:24

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На основе данных из США будут разрабатываться новые лекарства.

Ученые выяснили, что есть противовирусный агент, который находится в крови человека. Более того, он является естественной мощной защитой против COVID-19 и других подобных инфекций.

Ученые из США выяснили, что в организме человека есть маленькие органы-клетки, которые располагаются в межклеточном пространстве. Однако из их удивительных свойств – возможность блокировать буквально все штаммы коронавируса.

Результаты исследование были опубликованы на сайте Nature Communications.

Так, речь идет о внеклеточных везикуклах evACE2 – это органеллы, которые содержат специальные белок для блокирования SARS-CoV-2 и прочих вирусов.

При этом белок evACE2 конкурирует с клеточным белком ACE2, но именно это и позволяет сформировать защиту от коронавируса.

То, что визикулы могут блокировать широкий спектр штаммов коронавируса показали доклинические эксперименты. Они действуют в качестве приманки, а соединяясь с вирусными частицами, блокируют основные функции патогена.

На основе этих данных в будущем начнут будут разрабатываться новые лекарства.

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