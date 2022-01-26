Медики выяснили, сколько времени «Омикрон» может жить на различных поверхностях 26.01.2022, 9:50

4,006

Исследование провели в Японии.

Ученые из Японии смогли установить, сколько времени различные штаммы коронавируса могут находиться на различных поверхностях, например, на пластике и даже на коже человека.

О новом исследовании ученых из Медицинского института Киото написали в информационном агентстве Reuters.

Как оказалось, именно на пластике все штаммы коронавируса живут дольше всего.

выходной штамм — 56 часов;

«Альфа» — 191,3 ч.;

«Бета» — 156, 6 ч.;

«Гамма» — 59,3 ч.;

«Дельта» — 114 ч.;

«Омикрон» — 193, 5 ч.

Что касается поверхности кожи, то цифры, конечно же, отличаются. Однако шанс заразиться все равно есть:

8,6 часа — оригинальная версия;

19,6 часа – «Альфа»;

19,1 часа – «Бета»;

11,0 часа – «Гамма»;

16,8 часа – «Омикрон».

Важно, что уничтожить частички вируса на коже можно быстро уничтожить с помощью антисептиков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».