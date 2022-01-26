Медики выяснили, сколько времени «Омикрон» может жить на различных поверхностях
- 26.01.2022, 9:50
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Исследование провели в Японии.
Ученые из Японии смогли установить, сколько времени различные штаммы коронавируса могут находиться на различных поверхностях, например, на пластике и даже на коже человека.
О новом исследовании ученых из Медицинского института Киото написали в информационном агентстве Reuters.
Как оказалось, именно на пластике все штаммы коронавируса живут дольше всего.
выходной штамм — 56 часов;
«Альфа» — 191,3 ч.;
«Бета» — 156, 6 ч.;
«Гамма» — 59,3 ч.;
«Дельта» — 114 ч.;
«Омикрон» — 193, 5 ч.
Что касается поверхности кожи, то цифры, конечно же, отличаются. Однако шанс заразиться все равно есть:
8,6 часа — оригинальная версия;
19,6 часа – «Альфа»;
19,1 часа – «Бета»;
11,0 часа – «Гамма»;
16,8 часа – «Омикрон».
Важно, что уничтожить частички вируса на коже можно быстро уничтожить с помощью антисептиков.