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Гродно заполонила военная техника

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  • 26.01.2022, 9:58
  • 11,490
Гродно заполонила военная техника
иллюстрационное фото

Ночью ездят бронетранспортеры, а по утрам армейские грузовики сбивают автомобили.

В ночь со вторника на среду по улицам Гродно снова прошла колонна военной техники. Фото и видео в редакцию NewGrodno.by прислали читатели.

Как сообщили очевидцы, колонна прошла уже «традиционным» маршрутом: по улицам Советских Пограничников, Весенней, Домбровского — и далее в сторону Гожи, рядом с которой располагается большой военный полигон.

Напомним, что вчера в Гродно военный грузовик протаранил легковую машину. Армейский МАЗ ехал на красный сигнал светофора.

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