Гродно заполонила военная техника

Гродно заполонила военная техника12
- 26.01.2022, 9:58
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Ночью ездят бронетранспортеры, а по утрам армейские грузовики сбивают автомобили.
В ночь со вторника на среду по улицам Гродно снова прошла колонна военной техники. Фото и видео в редакцию NewGrodno.by прислали читатели.
Как сообщили очевидцы, колонна прошла уже «традиционным» маршрутом: по улицам Советских Пограничников, Весенней, Домбровского — и далее в сторону Гожи, рядом с которой располагается большой военный полигон.
Напомним, что вчера в Гродно военный грузовик протаранил легковую машину. Армейский МАЗ ехал на красный сигнал светофора.