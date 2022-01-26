Гродно заполонила военная техника 12 26.01.2022, 9:58

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иллюстрационное фото

Ночью ездят бронетранспортеры, а по утрам армейские грузовики сбивают автомобили.

В ночь со вторника на среду по улицам Гродно снова прошла колонна военной техники. Фото и видео в редакцию NewGrodno.by прислали читатели.

Как сообщили очевидцы, колонна прошла уже «традиционным» маршрутом: по улицам Советских Пограничников, Весенней, Домбровского — и далее в сторону Гожи, рядом с которой располагается большой военный полигон.

Напомним, что вчера в Гродно военный грузовик протаранил легковую машину. Армейский МАЗ ехал на красный сигнал светофора.

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