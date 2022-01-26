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Фельдшер «скорой помощи» рассказал о новой волне COVID-19 и «Омикроне»

  • 26.01.2022, 12:59
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Фельдшер «скорой помощи» рассказал о новой волне COVID-19 и «Омикроне»

Новый штамм очень быстро распространяется в Беларуси.

«"Омикрон" шагает по стране. Если по нашей стране он начинает шагать медленно, и начало эпидемии предполагается с 20 чисел января-начала февраля, то в России он уже пошел семимильными шагами», — рассказал фельдшер «скорой помощи» Владимир Макаренко в новом выпуске видеоблога.

Медик пытается разобраться, что такое на самом деле «Омикрон» — губитель или спаситель нации. Исследования показали, что новый штамм гораздо легче переносится людьми, но распространяется намного быстрее.

По его словам, для «Омикрона» характерны симптомы обычного ОРВИ: насморки, чихание, сильная слабость.

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