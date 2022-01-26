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Медики назвали самый эффективный способ восстановить здоровье после коронавируса

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  • 26.01.2022, 15:50
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Медики назвали самый эффективный способ восстановить здоровье после коронавируса

В домашних условиях такое лечение организовать не получится.

Врач рассказал, что поможет быстро преодолеть последствия долгой и тяжелой болезни — для этого нужно регулярно проводить ряд процедур. Кроме того, после выздоровления от ковида возможно возникновение других болезней, потому за состоянием человека нужно следить.

Восстановить здоровье после перенесенного коронавируса поможет час в галокамере или соляной пещере.

Об этом рассказал врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Иван Тарасенко, передает cursorinfo.co.il .

По его словам, специалисты часто рекомендуют переболевшим COVID-19 дышать морским воздухом. Однако в условиях пандемии не у всех есть такая возможность.

Отличной заменой могут послужить соляная пещера или галокамера. Во время сеансов в последней, человек дышит насыщенным солевыми частицами воздухом.

Такую услугу предлагают в клиниках, санаториях и реабилитационных центрах. Сухой соляной воздух или аэрозоль способны улучшить дренажную функцию дыхательных путей, а хлорид натрия значительно уменьшает отек слизистой бронхов, отметил доктор. Кроме этого, во время таких процедур улучшаются кровоснабжение и кислородный обмен в легких, подчеркнул врач.

Регулярное посещение соляной пещеры поможет преодолеть последствия коронавируса за месяц.

Для максимального эффекта пульмонолог порекомендовал совмещать галотерапию с другими методами реабилитации, так как она не является панацеей.

Однако в домашних условиях такое лечение организовать не получится.

«Есть соляные лампы, но такой концентрации соляных частиц, как в специальной комнате, мы не достигнем», — пояснил врач.

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