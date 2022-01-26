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Почему Лукашенко — это марионетка Путина

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  • 26.01.2022, 16:25
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Почему Лукашенко — это марионетка Путина

Семь причин.

Попал ли белорусский диктатор в полную зависимость от Кремля?

В последнее время Александр Лукашенко действует во многих ситуациях крайне нетипично для себя – в прежние годы подобных заявлений и действий с его стороны мало кто ожидал.

По этой причине у многих наблюдателей растет убежденность, что из-за отсутствия внутренней и внешней легитимности руководитель Беларуси стал крайне зависим от своего единственного мощного союзника – России.

UDF напоминает о последних поводах для обвинений в сторону Лукашенко в марионеточном поведении. И для объективности приводит альтернативные версии.

Создание совместного учебно-боевого центра

Весной прошлого года стало известно, что в Беларуси создадут совместный с Россией учебно-боевой центр подготовки ВВС и войск ПВО. Многие посчитали, что это та же российская военная база, появления которой много лет добавился Кремль – просто под другой ширмой.

Альтернативная версия: Лукашенко добился компромисса в переговорах с Москвой, которая отказалась от прежней цели в виде военной базы и согласилась получить хоть что-то.

Подписание 28 союзных программ

Осенью Владимир Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ по углублению интеграции. Это шаг трактовали в том числе, как вывешивание белорусскими властями белого флага: до этого несколько лет переговоры были безрезультатными. Теперь же Москва получила инструменты по привязыванию Беларуси к России.

Альтернативная версия: подписанный пакет документов мало что значит, Лукашенко (как и прежде), сможет саботировать реализацию договоренностей. Это понимают и в Кремле: существенных пряников за подписание документов Минск не получил.

Признание Крыма российским

Осенью в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко заявил: Беларусь признала, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума в 2014 году. Чуть ранее политик пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его сделать это в следующий раз. Эти заявления наделали много шума, поскольку, в том числе, поставили вопрос о возможных санкциях против Минска.

Альтернативная версия: Лукашенко не полностью прогнулся под давлением Путина. Несмотря на все слова, в Крым белорусские официальные лица так и не долетели. Следовательно, и признание Крыма частью России со стороны Минска де-юре все еще не произошло.

Введение белорусских военных в Казахстан

В первых сообщениях о введении войск ОДКБ в протестный Казахстан упоминалось, что в эту страну прибудут силовики двух государств – России и Беларуси. Из чего был сделан вывод, что Лукашенко не смог отказать Путину, решившего «навести порядок» в Казахстане и не желавшего выглядеть в роли единственного агрессора.

Альтернативная версия: Лукашенко самому было выгодно введение войск ОДКБ в Казахстан, чтобы не был создан новый пример смены авторитарной власти протестующим обществом. К тому же заявлениями о внешней атаке он смог оправдывать жестокое подавление протестов в Беларуси в 2020 году.

Предупреждение президенту Узбекистана

После событий в Казахстане на саммите лидеров стран ОДКБ, проходившем в видеоформате, Лукашенко заявил, что следующей целью экстремистов может стать Узбекистан, властям которого следует извлечь уроки из казахстанских событий. В его высказывании заподозрили исполнение воли Путина, который желает укрупнения ОДКБ и ЕАЭС, а также роста влияния России на страны Средней Азии.

Альтернативная версия: Лукашенко так увлекся раскрытием «заговоров» со стороны иностранных государств на постсоветском пространстве, что Узбекистан стал его случайной мишенью.

Учения «Союзная решимость»

Недавно Лукашенко объявил, что договорился с Путиным о проведении внеплановых учений «Союзная решимость», которые должны пройти в Беларуси 10-20 февраля. С учетом роста напряженности между РФ и Украиной эти учения стали рассматривать как инициативу Москвы, которой превратившийся в марионетку Лукашенко попросту не смог сказать «нет». Таким образом Россия использует Беларусь для дополнительного давления на Украину.

Альтернативная версия: учения инициировал Лукашенко, чтобы понравиться Путину, уверить Кремль в своей преданности и в последствии получить дополнительную поддержку. Экономические отношения с Украиной от учений не пострадают.

Проведение «конституционного референдума»

Лукашенко так и не смог внятно объяснить, зачем ему внесение изменений в Конституции. Более того, он открыто заявляет, что его устраивает и действующий основной закон, который дает ему всю полноту власти. Поэтому многие считают, что Лукашенко идет на «референдум» под давлением Москвы, которая устала иметь дело в Беларуси с упертым руководителем.

Альтернативная версия: России изменение белорусской Конституции уже не нужно, как прежде. Лукашенко не может свернуть с этого пути после всего сделанного по «конституционной реформе», кроме того, он прописывает для себя запасной вариант в виде поста председателя ВНС – если идти на президентские «выборы» в 2025 году будет очень рискованно.

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