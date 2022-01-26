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Минздрав внес изменения в рекомендации о медпомощи пациентам с COVID-19

  • 26.01.2022, 21:15
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Минздрав внес изменения в рекомендации о медпомощи пациентам с COVID-19
фото: ТАСС

Что изменилось?

В приказ Министерства здравоохранения, которым утверждены рекомендации об организации оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19, внесли изменения.

Согласно документу, в случае положительного результата теста на антиген SARS-CoV-2 у пациента, к которому прибыла контактная бригада, исследование мазков из носоглотки на антиген SARS-CoV-2 будет выполняться всем совместно проживающим лицам с симптомами острой респираторной инфекции (кашель, насморк, боль в горле и др.) и/или с повышенной температурой тела.

В случае отрицательного результата на антиген SARS-CoV-2 или в случае отсутствия возможности проведения теста на антиген SARS-CoV-2 при наличии клинической картины острой респираторной инфекции у пациента или совместно проживающих с ним лиц будет забираться комбинированный мазок из рото-носоглотки на ПЦР.

В Минздраве отметили, что пациенты с инфекцией COVID-19 будут подлежать медицинскому наблюдению на дому (с вручением требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции) с использованием средств телекоммуникационной связи до момента исчезновения клинических симптомов инфекции COVID-19. Но не более 21 дня с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19:

пациенты с бессимптомным течением активно не наблюдаются, инструктируются о необходимости звонка в колл-центр при появлении клинической симптоматики (период наблюдения (изоляции) — до 7 дней с даты забора биологического материала);

пациенты без факторов риска тяжелого течения с легкой формой течения COVID-19 наблюдаются не реже 1 раза в 3 дня до клинического выздоровления (период наблюдения (изоляции) — до 10 дней с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19);

пациенты с факторами риска тяжелого течения с легкой формой течения COVID-19 или пациенты со среднетяжелой формой течения заболевания наблюдаются ежедневно до клинического выздоровления, при необходимости (период наблюдения (изоляции) — до 21 дня с даты появления клинических симптомов инфекции COVID-19).

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