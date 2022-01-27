Медики сравнили, как долго болеют коронавирусом привитые люди и те, кто не получил вакцину 2 27.01.2022, 8:30

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Выводы врача-терапевта.

Терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции имени Р. Н. Ходановой Людмила Лапа заявила, что вакцинированные от коронавируса могут заразиться COVID-19, сообщает cursorinfo.co.il.

Представитель здравоохранения отметила, что после прививки шанс тяжелого течения болезни, практически исключается, но гарантировать полную неуязвимость от вируса нельзя. В случае заболевания вакцинированные люди могут рассчитывать на легкую или среднюю формы болезни.

Симптомы будут такие же, как у непривитых, например, слабость, головная боль, обильное потоотделение, ломота в теле. Однако продолжительность заболевания существенно уменьшится. В некоторых случаях до трех дней.

«У привитых все это проходит за день или за 3 дня максимум. Температура у привитых тоже может подниматься выше нормы, но всего на один день. Практически не надо принимать никакой терапии», — поделилась наблюдениями врач-терапевт.

В случае непривитого пациента болезнь, по словам эксперта, затягивается минимум на 10 дней. При этом основные симптомы заболевания у невакцинированных проявляются в течение первых 5 дней.

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