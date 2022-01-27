В Ухане обнаружили новый коронавирус 11 27.01.2022, 11:51

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Он может вызвать еще одну пандемию.

Группа китайских ученых обнаружила, что недавно обнаруженный вирус NeoCoV может использовать рецептор ACE2 летучих мышей и, после мутации, человека, чтобы проникать в клетку организма.

Новая работа еще не прошла рецензирование, она опубликована на сайте препринтов bioRxiv.

«В этом исследовании мы неожиданно обнаружили, что NeoCoV и его близкий родственник PDF-2180-CoV могут эффективно использовать некоторые типы ангиотензинпревращающего фермента 2 летучей мыши (ACE2) и, что гораздо хуже, человеческий ACE2 для проникновения в клетки», — говорится в новой работе.

Хорошая новость состоит в том, что ученые нашли молекулы, которые ограничивают человеческий рецептор ACE2 от поддержки инфекции NeoCoV. Ученые под руководством профессора Уханьского университета Яня Хуаня отмечают, что NeoCov пока не способен заражать человеческие клетки

По мнению ученых, NeoCoV эффективно заражает клетки человека, выделяющие ACE2, только после мутации T510 °F в мотиве связывания рецептора (RBM).

«Примечательно, что инфекция не может быть перекрестно нейтрализована антителами, нацеленными на коронавирус SARS-CoV-2 или MERS-CoV», — добавляют авторы.

По мнению ученых, новый вирус может представлять собой «угрозу биобезопасности», поэтому нужно тщательно следить за его эволюцией и распространением.

«Наше исследование демонстрирует первый случай использования ACE2 в вирусах, связанных с MERS, проливая свет на потенциальную угрозу биологической безопасности, связанную с появлением у людей подобных вирусов с высокой летальностью и скоростью передачи», — резюмируют авторы исследрования.

Добавим, коронавирус MERS, вызывающий Ближневосточный респираторный синдром (Middle East Respiratory Syndrome), был обнаружен в сентябре 2012 года. Вирус является гораздо более летальным, чем SARS-CoV-2, но гораздо хуже передается от человека к человеку.

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