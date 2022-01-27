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«Омикрон» обрушил российскую медицину

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  • 27.01.2022, 15:17
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«Омикрон» обрушил российскую медицину
Фото: ТАСС

Шесть регионов остановили плановую помощь.

Оптимизированная Минздравом и финансируемая на уровне африканских стран российская система здравоохранения снова захлебывается в больных Covid-19, число которых множится с рекордной скоростью за всю пандемию, пишет finanz.ru.

Шесть регионов РФ приостановили оказание плановой медицинской помощи, а еще четыре ограничили работу поликлиник из-за всплеска заболеваемости коронавирусом и перегрузки больниц.

С 24 января плановую медпомощь не могут получить жители крупнейших городов ЯНАО, где, по данным правительства, нагрузка на амбулаторную службу выросла более чем в 10 раз. Ограничения введены в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также во всем Приуральском районе.

С 25 января из-за нехватки специалистов плановая помощь прекращена в Архангельской области, пишет местное издание «БезФормата». Проблемы начались в понедельник, 24 января, когда к врачам в течение суток обратились 10 тысяч человек.

В тот же день аналогичные меры ввела Калининградская область. Исключения составят лишь социально значимые заболевания - туберкулез, онкология и инфекции, сообщили «Интерфаксу» в местном коронавирусном штабе.

В Санкт-Петербурге плановая помощь остановлена с 21 января. Это связано с быстро возрастающей нагрузкой на амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма, объяснял вице-губернатор города Олег Эргашев:

«Если раньше мы говорили, что один человек заражает от 7 до 10 человек, то в новых условиях это будет исчисляться десятками или даже доходить до сотни человек».

В больницах Карелии останавливают не только плановую помощь (с 25 января), но и специализированную стационарную помощь (с 1 февраля), за исключением «смертельно опасных случаев».

«Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза», - пояснил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Каждая поликлиника теперь - это почти полностью «красная зона», добавил он.

В Москве на три недели прекращают плановую госпитализацию в детские больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом среди детей, сообщил департамент здравоохранения столицы в среду.

В Башкирии, Нижегородской Мурманской области, а также в Ставропольском крае временно остановили проведение плановых диспансеризаций и профилактических осмотров.

В двух регионах произошел коллапс системы скорой помощи: в Ингушетии дозвониться просто не удалось, а в Самарской области пришлось ждать 23 минуты, прежде чем оператор ответил, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным глава исполкома ОНФ (Объединенного народного фронта) Михаил Кузнецов.

В 12 регионах оказалось невозможно дозвониться до поликлиник.

«Видимо, пошла перегрузка, - сказал Кузнецов президенту. - Эти регионы - Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатка, Курская, Ленинградская, Саратовская, Томская, Ярославская области, Бурятия, Хакасия, Сахалин, Ставропольский край».

Те же, кто смог дозвониться, порой остаются без помощи. По словам Кузнецова, к каждому четвертому (25%) либо не пришел врач, либо не приехала скорая, либо не привезли лекарства.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили рекордные 74,6 тысячи случаев Covid-19. 12,2 тысячи человек были госпитализированы.

Число заболевших за неделю удвоилось и достигло 416 тысяч, превысив рекорд предыдущей, осенней волны (280 тысяч).

По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%).

Государственное финансирование медицины, по данным ОБСЕ, составляет 879 долларов на человека в год - вдвое меньше, чем в Израиле (1898 долларов), втрое ниже показателя Испании (2560 долларов), и вчетверо меньше, чем в Австралии (3495 долларов). От Норвегии и Германии (5,6 тысячи долларов) Россия отстает в 6 раз, от США (9386 долларов) - более чем в 10 раз.

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