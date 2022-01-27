Британия отменяет обязательные маски и COVID-пропуска

Британия отменяет обязательные маски и COVID-пропуска3
- 27.01.2022, 17:13
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Причиной снятия ограничений стала успешная программа вакцинации.
В Великобритании отменяют обязательное ношение масок и сертификаты о вакцинации против коронавируса.
Об этом сообщает nv.ua, со ссылкой на Guardian.
Глава британского Минздрава Саджид Джавид заявил, что в Британии отменяют все ограничения, которое правительство ввело, ожидая увеличение числа заболевших из-за нового штамма коронавируса Омикрон.
Теперь британцам можно находиться без масок и COVID-сертификатов в магазинах и в общественном транспорте. При этом в людных и закрытых помещениях ограничения продолжат действовать.
Британский министр отметил, что причиной снятия ограничений стали успешная программа вакцинации и лучшие понимание, как нужно лечить инфекцию.
«Это позволяет нам осторожно вернуться к плану А, вернув больше свобод в этой стране» — сказал Джавид.
По данным сервиса Our World in Data, в Британии 71% населения получили две дозы вакцины от коронавируса.