Белорусский врач о течении СОVID-19 у детей: Очень быстро поражаются все органы 27.01.2022, 23:08

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Врач призывает носить маски и делать вакцинацию.

Самая главная опасность течения коронавирусной инфекции у детей — это то, что у некоторых из них очень быстро поражаются все органы. Мы называем это мультисистемным синдромом.

Об этом сообщила на пресс-конференции 27 января главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, передает агентство «Минск-Новости».

По словам С.Ермак, мультисистемный синдром у детей может развиться при инфицировании любым штаммом коронавируса, а сейчас в Минске преобладает «омикрон», который очень заразен. Поэтому сейчас очень важны меры предосторожности — надо носить маски, соблюдать дистанцию, постоянно проветривать помещения, избегать мест скопления людей и, конечно, вакцинироваться!

— Детей мы прививаем с 12 лет, — сказала С.Ермак. — Используем китайскую вакцину, которая инактивированная, то есть в ней — убитый вирус. Прививку можно сделать в поликлинике. А скоро — и в школах.

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