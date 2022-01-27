Белорусский врач о течении СОVID-19 у детей: Очень быстро поражаются все органы
- 27.01.2022, 23:08
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Врач призывает носить маски и делать вакцинацию.
Самая главная опасность течения коронавирусной инфекции у детей — это то, что у некоторых из них очень быстро поражаются все органы. Мы называем это мультисистемным синдромом.
Об этом сообщила на пресс-конференции 27 января главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак, передает агентство «Минск-Новости».
По словам С.Ермак, мультисистемный синдром у детей может развиться при инфицировании любым штаммом коронавируса, а сейчас в Минске преобладает «омикрон», который очень заразен. Поэтому сейчас очень важны меры предосторожности — надо носить маски, соблюдать дистанцию, постоянно проветривать помещения, избегать мест скопления людей и, конечно, вакцинироваться!
— Детей мы прививаем с 12 лет, — сказала С.Ермак. — Используем китайскую вакцину, которая инактивированная, то есть в ней — убитый вирус. Прививку можно сделать в поликлинике. А скоро — и в школах.