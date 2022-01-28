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«Позорная веха»: в ЕС потребовали освободить всех белорусских политзаключенных

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  • 28.01.2022, 8:28
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«Позорная веха»: в ЕС потребовали освободить всех белорусских политзаключенных

Виновных в репрессиях привлекут к ответственности.

Евросоюз призывает освободить всех политзаключенных Беларуси. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Число политзаключенных в Беларуси продолжает расти. Эта позорная веха отражает продолжающиеся репрессии режима Лукашенко против собственного населения», — заявил Петер Стано.

Кроме того, отметил он, тысячи людей бежали из страны, опасаясь преследований.

«В сегодняшней Беларуси пространство для демократической политической оппозиции и деятельности независимых СМИ резко закрылось. Режим Лукашенко продолжает задерживать и заключать людей в тюрьмы с ужасными условиями, жестоко обращаясь с ними и пытая их, приговаривая к длительным срокам заключения в ходе политических процессов, проводимых за закрытыми дверями», — говорится в заявлении.

При этом, подчеркнул Стано, более 40 адвокатов лишились лицензий.

Представитель ЕС напомнил, что Беларусь должна соблюдать свои международные обязательства и обязательства в рамках ООН и ОБСЕ.

«ЕС вновь заявляет о своем требовании немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных. ЕС продолжит добиваться справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности», — подчеркнул Стано.

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