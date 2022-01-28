Медики выяснили, как сигаретный дым может передавать коронавирус

Медики выяснили, как сигаретный дым может передавать коронавирус2
- 28.01.2022, 8:50
- 1,488
В Испании призвали местные власти запретить курение в общественных местах.
Ученые из общества обществом пульмонологии и торакальной хирургии Испании провели исследование и выяснили, что сигаретный дым может передавать коронавирус.
Об этом сообщает издание archbronconeumol .
Особенно эта проблема актуальна для закрытых пространств, но и на открытом воздухе вирус передается. Более того, согласно исследованиям, дым передается на расстоянии до 8 метров.
Как рассказал испанский исследователь Горка Ориве, время репликации делает штамм Омикрон одним из наиболее заразных в мире. По словам эксперта, транспортным механизмом вируса являются аэрозоли, и воздух.
После исследования ученые призвали местные власти запретить курение в общественных местах.
La contagiosidad y tiempo de replicación de ómicron le sitúan como uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. El aire, los aerosoles y las partículas son su mecanismo de transporte, los espacios cerrados el mejor contexto para la infección.pic.twitter.com/wAZdYs1yph— Gorka Orive (@gorka_orive) January 9, 2022