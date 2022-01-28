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Медики выяснили, как сигаретный дым может передавать коронавирус

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  • 28.01.2022, 8:50
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Медики выяснили, как сигаретный дым может передавать коронавирус

В Испании призвали местные власти запретить курение в общественных местах.

Ученые из общества обществом пульмонологии и торакальной хирургии Испании провели исследование и выяснили, что сигаретный дым может передавать коронавирус.

Об этом сообщает издание archbronconeumol .

Особенно эта проблема актуальна для закрытых пространств, но и на открытом воздухе вирус передается. Более того, согласно исследованиям, дым передается на расстоянии до 8 метров.

Как рассказал испанский исследователь Горка Ориве, время репликации делает штамм Омикрон одним из наиболее заразных в мире. По словам эксперта, транспортным механизмом вируса являются аэрозоли, и воздух.

После исследования ученые призвали местные власти запретить курение в общественных местах.

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