Медики выяснили, как сигаретный дым может передавать коронавирус 2 28.01.2022, 8:50

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В Испании призвали местные власти запретить курение в общественных местах.

Ученые из общества обществом пульмонологии и торакальной хирургии Испании провели исследование и выяснили, что сигаретный дым может передавать коронавирус.

Об этом сообщает издание archbronconeumol .

Особенно эта проблема актуальна для закрытых пространств, но и на открытом воздухе вирус передается. Более того, согласно исследованиям, дым передается на расстоянии до 8 метров.

Как рассказал испанский исследователь Горка Ориве, время репликации делает штамм Омикрон одним из наиболее заразных в мире. По словам эксперта, транспортным механизмом вируса являются аэрозоли, и воздух.

После исследования ученые призвали местные власти запретить курение в общественных местах.

La contagiosidad y tiempo de replicación de ómicron le sitúan como uno de los virus más contagiosos que conoce la humanidad. El aire, los aerosoles y las partículas son su mecanismo de transporte, los espacios cerrados el mejor contexto para la infección.pic.twitter.com/wAZdYs1yph — Gorka Orive (@gorka_orive) January 9, 2022

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