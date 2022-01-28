закрыть
28 января 2022, пятница, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле дети с «омикроном» находятся в тяжелом состоянии в больнице

3
  • 28.01.2022, 9:59
  • 3,838
В Гомеле дети с «омикроном» находятся в тяжелом состоянии в больнице

За минувшие выходные заболеваемость коронавирусом в области ощутимо выросла.

В Гомеле двое детей с омикрон-штаммом коронавируса находятся в тяжелом состоянии в больницах. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на облздрав.

За минувшие выходные заболеваемость коронавирусом в области ощутимо выросла.

«Омикрон, прежде всего, бьет по детям; возраст — самый разный. Двое детей сейчас в клиниках Гомеля находятся в тяжелом состоянии», — пишет «Гомельская правда».

Сейчас в Минске преобладает штамм «омикрон» — около 80% заболевших. По регионам удельный вес «омикрона» несколько ниже, но это дело времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Главный бункер союзной решимости
Главный бункер союзной решимости Владимир Халип
Hasta la vista, Саша!
Hasta la vista, Саша! Артем Черников
Унитарное предприятие «ГУЛАГ»
Унитарное предприятие «ГУЛАГ» Ирина Халип
Кароткая тэорыя Учынка
Кароткая тэорыя Учынка Мікалай Статкевіч