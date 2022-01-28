В Гомеле дети с «омикроном» находятся в тяжелом состоянии в больнице 3 28.01.2022, 9:59

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За минувшие выходные заболеваемость коронавирусом в области ощутимо выросла.

В Гомеле двое детей с омикрон-штаммом коронавируса находятся в тяжелом состоянии в больницах. Об этом сообщает газета «Гомельская правда» со ссылкой на облздрав.

За минувшие выходные заболеваемость коронавирусом в области ощутимо выросла.

«Омикрон, прежде всего, бьет по детям; возраст — самый разный. Двое детей сейчас в клиниках Гомеля находятся в тяжелом состоянии», — пишет «Гомельская правда».

Сейчас в Минске преобладает штамм «омикрон» — около 80% заболевших. По регионам удельный вес «омикрона» несколько ниже, но это дело времени.

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