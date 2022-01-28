«Таких цифр не было никогда»: в поликлиниках Беларуси творится нечто немыслимое 6 28.01.2022, 10:11

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иллюстрационное фото: E1

В медучреждениях — наплыв ковидных пациентов.

В соседних Латвии и Литве ковид бьет рекорды — там за день фиксируют по 9 тысяч и 10 тысяч новых случаев. Белорусская же официальная статистика хоть и растет с середины января, но не перешагивает установленного для нее пропагандой порога. Какова на самом деле ситуация на местах?

«Все мазки, которые мы брали, показали ковид»

Значительный рост замечают врачи в поликлиниках. Как нам рассказали в одной из минских поликлиник, на днях был пик новых случаев — более 160 в день. Это только в их учреждении. Таких цифр не было никогда, пишет «Наша Нива».

«Процентов 70 тестов оказываются положительными. Последний раз на визитах вообще все мазки, которые мы брали, показали ковид», — делится терапевт.

В его поликлинике много врачей болеет, поэтому остальным медикам приходится оставаться на приеме допоздна, иногда освобождаются только в 10 вечера. Если раньше в помощь присылали студентов из медуниверситета или «бэрсээмовцев» (им поручали, например, разносить рецепты), то сейчас этого нет.

Правда, добавляет терапевт, сейчас люди болеют легче. Это объясняют особенностью амикрона (Минский городской Центр гигиены и эпидемиологии сообщал, что 80% случаев ковида в столице — именно этот штамм).

«Доктор недавно болела — только насморк был. Если бы не сделала тест, то и не знала бы, что это «корона», — вспоминает собеседник.

Райцентр: обострение наблюдают участковые терапевты, но не больницы

Фельдшер Станции скорой помощи в одном из райцентров Витебской области замечает, что у них ковидных вызовов мало.

«Да, часто вызывают, когда температура, но, как правило, ни омикроном, ни дельтой там не пахнет. Мы предварительно ставим диагноз «острая респираторная инфекция», если нет подозрения на пневмонию.

Тем временем коллега из поликлиники говорит, что уже как две недели в день плюсует более 10 пациентов — начинает увеличиваться заболеваемость», — говорит медик.

В районной больнице мест достаточно, даже отделение педиатрии, которое в предыдущие волны отдавали под ковид, вернули к обычной работе. При этом тяжелых пациентов немало.

«Омикрон может и легче переноситься, но есть и другие штаммы. Пульмонологическая реанимация работает в штатном режиме, и там редко есть свободные места», — отмечает фельдшер.

Больницы в больших городах снова готовятся отдать под ковид дополнительные отделения

В крупных городах же рост пациентов испытывают уже и больницы. Где-то ухудшение ситуации наблюдается с середины января, где-то-неделю назад.

«Несколько месяцев назад еще было по местам 10 свободных в каждом отделении, а сейчас на коридор снова кладут», — делится медик, работающая в приемном покое столичной больницы. Под ковид там отдано шесть отделений.

Она добавляет, что реанимации у них всегда заполнены.Разговоры о том, чтобы перевести в число кавидных добавок, ведутся в нескольких больницах Минска.

В одной из витебских больниц, рассказывают врачи, также готовятся отдать под кавид дополнительное отделение (его только в декабре сделали чистым и теперь снова возвращают под коронавирусных пациентов).

«Есть тенденция к повышению числа больных. Рост начался после новогодних праздников, где-то плюс 20 процентов. Но ситуация не критическая, мест пока хватает. Амикрон протекает легче, его симптомы подобны острым рото-вирусным инфекциям, но и заразность его выше, чем у других штаммов», — говорит витебский медик.

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