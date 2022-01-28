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«Белые халаты»: В Беларуси катастрофа с детской заболеваемостью

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  • 28.01.2022, 21:27
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«Белые халаты»: В Беларуси катастрофа с детской заболеваемостью
Фото: kp.by

Поликлиники не справляются.

Интернов любого профиля, кроме стоматологического, направили на два месяца на помощь детским поликлиникам с 26 января, приостановив временно прохождение ими интернатуры в лечебных учреждениях «взрослого» профиля, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Интерны будут осуществлять визиты на дом, участвовать в контактных бригадах, выезжающих к пациентам с COVID-19.

Привлечение на эту работу интернов не педиатрического профиля обозначает то, что ситуация с нехваткой рабочих рук в педиатрии действительно очень тяжелая.

В стационарах, в том числе и взрослых, одни за другими перепрофилируются отделения под прием детей с коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что большая часть детей болеет дома, некоторым требуется госпитализация в связи с тяжестью состояния.

Сегодня озвученная цифра новых заболевших в 2221 человек даже приблизительно не отражает реальный лавинообразный прирост новых заболевших COVID-19, большую часть из которых составляют дети.

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