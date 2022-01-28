Росстат: В 2021 году умерло больше 500 тысяч россиян с COVID-19 28.01.2022, 22:23

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже неделю ежедневно обновляет исторические максимумы.

В 2021 году в России умерло более 500 тысяч человек, у которых был диагностирован коронавирус, следует из данных Росстата, передает русская служба ВВС.

Ведомство опубликовало данные за декабрь 2021 года и фактически - за весь прошлый год. В 2020 году зараженных коронавирусом россиян умерло в 3,2 раза меньше - 163,3 тысячи.

Согласно данным службы, в декабре в России умерли 54 630 зараженных Covid-19. При этом основной причиной смерти коронавирус стал в 49 122 случаях (в 44 390 случаях коронавирус установлен как основная причина, в 4 732 - нужно провести дополнительные исследования).

В качестве сопутствующего заболевания коронавирус был диагностирован у 5 508 умерших (у 1 000 человек он способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть, а еще в 4 508 случаях - не повлиял на наступление смерти).

В ноябре прошлого года, по уточненным оценкам Росстата, в стране умерли 88 138 зараженных Covid-19. Этот месяц стал рекордным по смертности от коронавируса за все время пандемии в России. Таким образом, по сравнению с ноябрем число умерших с Covid-19 в декабре снизилось на 38%.

За весь 2021 год в России умерли 517 795 зараженных Covid-19, следует из данных Росстата. Всего за 12 месяцев прошлого года, согласно данным службы, умерли 2 445 509 россиян. В декабре скончались 215 529 человек.

В 2020 году в России, по данным ведомства, умерли 2 138 586 человек, при этом зараженных коронавирусом умерло в 3,2 раза меньше (чем годом ранее) - 163,3 тысячи.

Таким образом, за 2020-2021 годы в России умерли 681,1 тысячи человек с диагностированным коронавирусом, свидетельствуют данные Росстата.

По оценкам оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за все время пандемии в стране умерло в два раза меньше зараженных - 329 443 (такую разницу власти объясняют разными методиками подсчета).

Общая смертность в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 15,9%, весь прирост связан с коронавирусом, заявила в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова. Исходя из опубликованных данных Росстата, она выросла на 14%.

Избыточная смертность

В середине декабря журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" подсчитали, что избыточная смертность в стране с апреля 2020 года до середины декабря 2021 года превысила 1 млн человек. Примерно такие же данные приводил и независимый демограф Алексей Ракша.

Глава минздрава Михаил Мурашко, комментируя эти подсчеты, сказал тогда, что они неверны, но других цифр не назвал.

Избыточная смертность - это превышение фактического числа умерших на душу населения за определенный календарный период по сравнению с ожидаемым.

Избыточную смертность считают различные международные базы данных. Согласно одной из оценок, Россия сильно опередила другие страны, в том числе Бразилию и США. В основе таких расчетов - превышение числа умерших в расчете на миллион человек населения по сравнению с прогнозом.

Если смотреть не на накопленное число смертей, а на число умерших каждый месяц, то видно, что и тут Россия в конце прошлого года опережала другие страны. Причем она оказалась в числе антилидеров во второй половине 2021 года - именно тогда почти каждый день отмечались рекорды по количеству умерших.

Волна "Омикрона"

С началом зимы, после пиковых значений октября и ноября, ситуация с коронавирусом в России начала улучшаться. 13 января министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что темпы заболеваемости коронавирусом за последние два месяца снизились.

Однако передышка оказалась недолгой. Практически сразу после окончания январских праздников российские власти начали готовить население к новой волне пандемии, связанной со штаммом "Омикрон", который считается гораздо более заразным, чем предыдущие версии Covid-19.

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России уже неделю ежедневно обновляет исторические максимумы. В пятницу оперативный штаб сообщил, что за сутки выявлено почти 100 тысяч заражений.

Растет и количество госпитализаций: если в понедельник количество новых пациентов с коронавирусом составило 5 970 человек (на 3,9% меньше по сравнению с предыдущим днем), то в пятницу оперштаб сообщал уже о 14 046 новых случаях госпитализации (на 9,7% больше, чем в четверг).

Российские власти заявляют, что вспышка "Омикрона" пока не привела к критическому росту госпитализаций. А журналисты издания "Холод" подсчитали, что Россия стала лидером по числу новых пациентов с ковидом в мире.

Никаких жестких ограничительных мер российские власти вводить пока не планируют. По информации издания РБК, в мэрии Москвы (российская столица снова вышла на первое место среди регионов по суточной зеболеваемости) не планируют вводить локдаун на фоне роста заболеваемости.

Власти пока сохраняют резерв свободных коек и ориентируются на показатели госпитализации, которые при "Омикроне" заметно ниже, чем при "Дельте", уточнили источники издания. Кроме того, отказ от локдауна объясняется его негативными последствиями для бизнеса и рынка труда, добавляет издание.

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