Стало известно, каких двух COVID-симптомов нет при Омикроне 29.01.2022, 8:28

Из-за этого распознать заболевание бывает довольно сложно.

Омикрон проявляется очень своеобразно и редко вызывает некоторые симптомы, которые ранее считались характерными для COVID-19.

Об этом сообщил российский врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, передает cursorinfo.co.il.

По его словам, времени для наблюдений за особенностями течения коронавирусной инфекции при заражении омикрон-штаммом было пока немного, но определенные выводы сделать уже можно. От COVID-19 страдают все системы организма, но, по крайней мере, два типичных для этого заболевания симптома редко встречаются в тех случаях, когда оно вызвано Омикроном, сказал Водовозов.

В частности, затрудненное дыхание не характерно для инфицированных этим штаммом пациентов.

«Он практически не добирается до легких, он останавливается в бронхиолах, то есть в бронхиальном дереве», — объяснил врач.

Потеря обоняния, которая раньше считалась чуть ли не главным признаком коронавирусной инфекции, тоже не входит в число распространенных жалоб при заражении Омикроном, продолжил он.

«При нем редко встречается потеря обоняния, а для вариантов до Дельты это было распространенным явлением. Зачастую по потере обоняния люди понимали, что больны, и шли сдавать анализы. При Дельте это встречалось уже реже, а при Омикроне потеря обоняния — это редкость», — уточнил Водовозов.

Он добавил, что какими бы ни были симптомы заражения тем или иным вариантом коронавируса, лучшая защита от тяжелого течения COVID-19 — это вакцинация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».