Ситуация с «омикроном» в Беларуси выходит из-под контроля врачей 4 29.01.2022, 10:06

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В разных городах коронавирус «выкашивает» в школах целые классы.

В Беларуси пятая волна коронавируса грозит стать наиболее массовой из всех, потому что ударила по детям.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что в разных городах омикрон «выкашивает» целые классы, а медики просто не справляются с потоком больных.

При этом чиновники Минздрава снова «мутят» со статистикой, а о введении обязательного масочного режима или удаленного обучения для детей речи нет.

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