Путина привели на Рубикон 4 29.01.2022, 10:59

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Шарфик, табакерка или «Новичок»: что будет использовано для смены власти в Кремле?

Стягивание Россией стратегического оружия в Беларусь и к украинским границам – это всего лишь демонстрация, уверены некоторые эксперты в США. Оружие, которое перебрасывает Россия, для реальной войны с Украиной просто не подходит. В среду депутаты "Единой России" попросили Владимира Путина помочь оружием боевикам неподконтрольного Киеву Донбасса, и эти предложения в США тоже оценивают как элемент информационной спецоперации России, сообщает сайт currenttime.tv.

И хотя признаков деэскалации на российско-украинской границе не видно – Россия перебрасывает войска в Беларусь, а независимые аналитики продолжают сообщать о новых эшелонах техники, движущихся на запад, – в Москве продолжают заверять, что вторжения в Украину не будет. Представитель российского МИД Алексей Зайцев 27 января заявил, что "неприемлема даже мысль о войне между народами" России и Украины.

В Украине всю эту неделю росло напряжение в ожидании ответа США России и реакции России на него.

В МИД России 26 января письменный ответ привез американский посол Джон Салливан. Ответы США передали Путину, он их лично прочитал. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, американская сторона обеспокоенности Москвы не учла. Однако Путин свою позицию относительно полученных ответов еще не сформулировал.

Реакции Путина еще нет, но ответы США и НАТО в Москве уже успели назвать неудовлетворительными. В российском МИД заявили, что никакой позитивной реакции по ключевым для России вопросам в ответе западных партнеров не увидели. Основное требование России – обещания нерасширения НАТО на восток не даны, и НАТО подчеркивает, что таких обещаний давать не будет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров позицию США и НАТО назвал лукавой. Лавров также заверил, что Москва выполнит просьбу США – не публиковать ответ. Но уточнил, что не сомневается, что в ближайшее время ответ все равно утечет в прессу. Госсекретарь Блинкен, объясняя, почему США просят не публиковать ответ, объяснял, что "дипломатия имеет большие шансы на успех, если есть место для конфиденциальных переговоров".

Накануне Блинкен в интервью Радио Свобода сказал, что уже слышал о реакции из Москвы, однако эти комментарии имеют мало значения, потому что, по словам госсекретаря, по-настоящему важна реакция только одного человека – и это Владимир Путин.

Ответ Запада России – на фоне стягивания российских войск и требования НАТО к РФ – журналисты обсудили с российским военно-политическим экспертом Юрием Федоровым и военным экспертом из Киева Олегом Ждановым.

— Юрий, как вы считаете, Москва получила тот ответ, на который рассчитывала, или нет?

— Нет, Москва, судя по несколько хаотической и растерянной реакции, Москва рассчитывала на то, что в ответе со стороны Соединенных Штатов и НАТО будет содержаться хоть какой-то намек на то, что Запад готов обсуждать эти ультимативные требования России о нерасширении НАТО, отказ от решений Бухарестского саммита и прочие требования, которые в Соединенных Штатах и в Брюсселе расценили как абсолютно неприемлемые и не соответствующие здравому смыслу, я бы сказал. И это содержалось в тех ответах, которые получила Москва.

Во всяком случае, судя по российской прессе, по заявлениям российских политических деятелей, в Москве царит некоторая растерянность: не понимают, что теперь делать. Действительно были надежды на то, что НАТО согласится на какой-то мораторий на прием Украины в НАТО и других государств, о которых шла речь, что там будут указаны какие-то возможные варианты развязок. Но НАТО сказало: "Нет, это мы обсуждать не будем. Все, вопрос закрыт".

Теперь возникает вопрос – что делать? Есть как минимум две различные точки зрения. Одна точка зрения заключается в том, что нужно повышать ставки и доводить дело до кипения, до какой-то очень острой конфронтации. А другая точка зрения состоит в том, что нужно в общем как-то приспособиться к этому ответу со стороны Запада и решать вопросы, которые действительно стоят на повестке дня, – это вопросы, связанные с военной безопасностью, с мерами доверия и безопасности на границе, вопросы, связанные с учениями, и так далее. Видимо, в Москве во внешнеполитических ведомствах, в администрации президента и, видимо, около Владимира Путина идет какая-то закулисная борьба различных точек зрения, различных группировок. Они ищут ответ на вопрос – а как реагировать? Вот мы посмотрим.

Было интересное заявление сенатора Джабарова, который назвал все это "неприемлемым ответом". Но при этом он сказал: "Нам надо посоветоваться с Китаем". Вот это очень интересная позиция. Когда Путин поедет в Пекин на открытие Олимпиады, он будет просить совета от председателя Си. Поможет ли Китай России в этой ситуации, в этом тупике, в который Россия загнала себя сама, точнее, господин Путин загнал Россию в этот тупик? Он размахивал руками, брызгал слюной и требовал юридически обязывающие гарантии. Теперь таких гарантий не будет.

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