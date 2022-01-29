«В «Минскэнерго» коронавирус у половины сотрудников» 6 29.01.2022, 18:46

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В Беларуси колоссальный рост случаев COVID-19 в электросетях.

Телеграм-канал «ЖКХ-23%» сообщает, что в филиале Энергосбыта РУП «Минскэнерго» в службе АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии — прим.) из 80 человек 35 уже с подтверждённым коронавирусом. В остальных отделах также фиксируется рост числа заболевших, практически в каждом уже больше чем четверть сотрудников заболели.

«В Госэнергогазнадзоре такая же картина. В районных электросетях так же много заболевших. Заявки закрывать практически некем. В исполкоме, более 300 неисполненных заявок по ремонту уличного освещения только от одного сельсовета, несмотря на то, что деньги в сельсоветах есть, но в РЭСах некого уже отправлять».

Пишут, что сейчас в среднем в каждом филиале районной электросети по 2-3 человека уходят на больничный. Также известно, что гендиректор РУП «Минскэнерго» Олег Щемель дал команду переводить людей, по возможности, на удалённую работу.

«В санстанциях тоже беда, к примеру в санстанции Московского района осталось работать в лучшем случае человека 4. Остальной персонал на больничном! В городской санстанции ситуация не лучше. В сельсоветах так же в среднем с понедельника 1-2 человека в день уходят на больничные».

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