Врачи: Омикрон добрался во все уголки Беларуси 4 29.01.2022, 18:53

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«Белые халаты» опубликовали шокирующую сводку по COVID-19.

Телеграм-канал «Белые халаты» опубликовал ковидную сводку по Беларуси:

«Итак, сводки из здравоохранения.

- Часть 3-ей детской городской клинической больнице с 28.01 закрылась под прием детей с коронавирусной инфекцией.

Отделение для реабилитации детей до года освободили от пациентов. Детей перевели в неврологию.

- В 11 Городской клинической больнице Минска выделяют 120 коек для приема коронавирусных больных.

Есть информация, что часть реанимационных коек в 8-ой гинекологической больнице отведут под прием тяжелых детей с коронавирусной инфекции.

Некоторые «взрослые» поликлиники города Минска будут принимать детей с коронавирусом. Плановый прием в детских поликлиниках в своем большинстве останавливается. Некоторые поликлиники отправляют на коверный прием даже врачей «экстренного» приема — хирургов, травматологов, из за повальной заболеваемости их коллег из «красной зоны».

- В 4-ой больнице снова под прием ковидных больных закрыли общую хирургию и по 20 коек выделили в ЛОР-отделениях. Всего под прием ковидных больных отдали 100 коек+койки в реанимации.

- 5 ГКБ: отделение неврологии заложено ковидными больными даже в коридорах. Один за другим «плюсуют» сотрудники. В ковидной реанимации еще с прошлой волны не спадало количество пациентов.

- Для вызова врача из поликлиники сейчас нужно просто «оборвать» телефонную линию. По опыту одного из подписчиков, было произведено минимум 500 наборов номера с 7.30 до 10.30 для того, чтобы просто дозвониться в регистратуру одной из минских поликлиник.

Вторая часть ковидной сводки — о том, кто, как и где болеет.

- В медсанчасти им. С. И. Вавилова на Филимонова больны около 30% персонала. Как только кто-то выходит с больничного, тут же уходят следующие. Примерно такая же ситуация в 24 поликлинике Минска.

- Люди болеют даже в небольших деревнях — омикрон добрался во все уголки Беларуси. Для того, чтобы заразиться, необходим короткий контакт с заболевшим человеком. Привитые также болеют, но довольно легко: субфебрильная температура, слабость в течение нескольких дней.

- В 19 поликлинике к ковидному терапевту очередь примерно по 70 человек ежедневно. Если до вечера человек попасть на прием не успел, медики пишут списки и на следующий день принимают по этим спискам. На дом сложно вызвать, просят приходить на прием, так как слишком много вызовов.

- В санстанции Московского района осталось человека 4 весь остальной коллектив слег с ковид.

РУП Минскэнерго: генеральный директор дал указание максимально, где возможно, переводить людей на удалёнку.

По ситуации на пятницу 28.01 в Госэнергогазнадзоре минимум 1/3 заболевших, в Энергосбыте уже около 45% работников от штатного расписания на больничном, в т.ч. и руководители отделов.

В сельсоветах Минского района в среднем от трети до половины сотрудников заболевших, в Минском райисполкоме больше половины от общего числа работников на больничном.

- В поликлиниках ковидные приемы и визиты осуществляют не только терапевты и врачи общей практики, но и узкие специалисты. Это значит, что плановая специализированная помощь снова вышла из чата, в этот раз — как для взрослых, так и для детей.

- УЗ ГССМП, одна из подстанций — из наряда на прошедшие сутки 10 сотрудников на больничных листах. В ночь с пятницы на субботу нет целых трех бригад. Остальные бригады ездят по визитам практически без заезда на подстанцию, так как вызовы поступают ежечасно.

- Медиков, проходящих курсы переподготовки в «БелМАПО» отзывают с курсов (не впервые, так делалось еще в прошлые волны коронавируса), перенося курсы на неопределенный срок. Курсы приостанавливаются «в связи с эпидемиологической обстановкой» и медики вновь возвращаются на рабочие места. Вероятнее всего, это связано с максимальной мобилизацией рабочих единиц для оказания помощи пациентам с ковид. Доувольнялись, иначе говоря.

По пока отрывочной информации, поступающей из различных мест, становится понятно, что болеют едва ли не все сразу. Ситуация довольно напряжённая.

Не забывайте про меры индивидуальной защиты: носите маски, соблюдайте гигиену рук, избегайте мест большого скопления людей, если дома есть заболевший — хорошо проветривайте помещение, изолируйте заболевшего в отдельную комнату, при контакте надевайте маски и на себя, и на заболевшего.

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