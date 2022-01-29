Как питаться при COVID-19, чтобы быстрее поправиться 1 29.01.2022, 20:03

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Рекомендации слуцкого врача-гигиениста.

Правильное питание во время COVID-19 помогает быстрее справиться с болезнью, считают медики. Как составить рацион, каких продуктов избегать, а что есть каждый день, «Кур’еру» рассказал Сергей Басолыго, врач-гигиенист, заведующий отделением общественного здоровья.

Для успешной борьбы с COVID-19 важны три момента, которые зависят от самого больного:

- соблюдение всех медицинских назначений, ограничительных мер;

- соблюдение предписанного режима и самоизоляции;

- обеспечение питания, адекватного состоянию и тяжести болезни.

Важность питания при ковид-пневмонии

Наиболее распространённым осложнением коронавирусной инфекции

является пневмония. Опыт лечения COVID-19 показывает, что от правильного питания в острый период болезни зависит как эффективность медикаментозного лечения, так и тяжесть течения заболевания и частота развития осложнений.

На что влияет питание

При коронавирусной пневмонии важно не допустить недостатка в тех пищевых веществах, в которых организм больше всего нуждается во время болезни. В первую очередь это белок, витамины и микроэлементы.

С помощью правильно построенной диеты можно:

уменьшить воспалительный процесс,

бороться с интоксикацией,

повышать иммунные свойства организма,

усиливать действие медикаментов,

снижать побочное действие лекарственных препаратов.

Практические советы

Вся пища должна быть лёгкой для усвоения, не провоцировать вздутие кишечника, содержать мало насыщенного животного жира.

Употребление соли нужно ограничить до 6-8 г в сутки (10 г — в норме, но ВОЗ рекомендует всем снизить ежедневное потребление поваренной соли до 5 г).

Количество сахара в рационе также максимально уменьшают.

Пищу лучше принимать в тёплом виде, небольшими порциями 5-6 раз в день.

Все блюда готовятся на пару или отвариваются. В первые дни болезни пищу нужно измельчать, протирать или давать в полужидком виде.

Особую роль в диете играют продукты — источники кальция. Прежде всего, это молоко, творог, сыр. В рационе должно быть достаточное количество белка, витаминов и микроэлементов.

Для уменьшения интоксикации показано обильное питьё. Увлажнённые слизистые поверхности — это первый барьер на пути вируса. Кроме того, достаточное количество жидкости поможет в профилактике микротромбозов сосудов, которые возможны при коронавирусной инфекции.

В первые дни болезни аппетит сильно снижен или отсутствует полностью, но голодание не пойдёт на пользу — для борьбы с болезнью нужны силы.

Примерный список полезных напитков:

Чай с лимоном

Чай с молоком

Любые фруктовые соки

Морсы

Отвары, в том числе шиповника

Минеральная вода без газа

Компоты из свежих и сухих фруктов

Для чего нужен кефир и другое

Обязательно в меню должна присутствовать кисломолочная продукция. Это хорошо влияет на состояние полезной микрофлоры кишечника, которая нуждается в поддержке при лечении антибиотиками и другими лекарствами.

Важность белка при пневмонии

Для поддержания иммунных функций организма нужно, чтобы с

пищей поступало достаточное количества белка (не менее 1 г на 1 кг массы тела). Белок должен быть полноценным. Его можно получить из молочных продуктов, мяса (говядина, свинина, кролик), птицы, рыбы, белка куриного яйца.

Без белка невозможны процессы заживления и восстановления повреждённой лёгочной ткани. Он необходим для выработки защитных компонентов иммунитета, обеспечивающих борьбу с инфекцией. Антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусом, — это белки, и синтезировать их в нужном количестве организм может только при наличии в крови полного набора аминокислот в правильном соотношении друг к другу.

Обогащение рациона белком способствует:

восполнению его потерь в лихорадочный период болезни;

стимуляции восстановительных процессов;

выработке собственных антител, интерферонов и других компонентов иммунитета;

препятствует изменениям состава формулы крови, связанным с приёмом антибактериальных препаратов.

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