В минских школах ковидная катастрофа

В минских школах ковидная катастрофа5
- 29.01.2022, 21:46
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Минобразования никак не реагирует.
О ковидной катастрофе в минских школах сообщают читатели телеграм-канала «Баста!».
- В одной из минских гимназий ужасная ситуация! Болеют педагоги начальных классов — в некоторых нет ни учителя, ни воспитателя. Соединяют классы, учителей заменяют воспитатели, кто еще здоров, музыканты и психологи. Отсутсвует до 10 детей в каждом классе не только в начальных, но и в старших.
Болеют коронавирусом и гриппом. Министерство образования не дает добро, но сама гимназия боится что-то просить, тем более самостоятельно перейти на домашнее обучение, - сообщают читатели.