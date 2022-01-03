«Избитый полностью человек, руки, ноги, спина — все в синяках» 2 3.01.2022, 8:51

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ДМИТРИЙ УСХОПОВ

Судмедэксперт и друг Дмитрия Усхопова прокомментировали его смерть.

28-летний житель Речицы Дмитрий Усхопов скончался в приемном покое районной больницы. Родственники умершего рассказывают, что в ночь с 31 декабря на 1 января его задержал милицейский патруль. При задержании мужчина якобы «сопротивлялся». Родственники Дмитрия считают, что парня избивали в милиции и обливали водой.

В интернете появились фотографии тела Дмитрия Усхопова, подлинность этих снимков подтвердил изданию «Белсат» друг погибшего.

Zerkalo.io показало снимки Надежде Гурманчук — судмедэксперту с более, чем десятилетним стажем — и попросили прокомментировать: есть ли на теле повреждения и можно ли говорить о причинах смерти?

Если коротко: на фотографиях видны телесные повреждения, но причину смерти можно выяснить только при полном судебно-медицинском исследовании.

Родные Дмитрия заявляли о травме головы: «либо один раз ударили в голову, или выстрелили из пневматики».

— Повреждения есть на голове в области левой надбровной дуги, — говорит эксперт. — По характеру указанного повреждения невозможно уточнить, это ссадина или рана. Но по виду повреждения можно сказать, что данное повреждение могло образоваться от действия тупого твердого предмета, имеющего ограниченную травмирующую поверхность.

— Травматические пули относятся к этой категории?

— Да, конечно. Пуля причиняет механическое повреждение мягких тканей и будет действовать как тупой твердый предмет с ограниченной травмирующей поверхностью. Но говорить о пулевом ранении можно только при полном судебно-медицинском исследовании трупа. Также и о наличии либо отсутствии черепно-мозговой травмы можно говорить только при полном судебно-медицинском исследовании. По фото это установить невозможно.

Повреждения обнаружились также на руках и ногах погибшего.

— В области кистей и запястья, на передней поверхности левого коленного сустава видны кровоподтеки. Некоторые из них имеют полосовидную форму, расположены в области запястий, что свидетельствует о том, что они могли образоваться от действия наручников. Остальные кровоподтеки имеют овальную и округлую формы, они образовались от действия тупого твердого предмета или предметов. При этом конкретизировать этот травмирующий предмет невозможно.

— На спине располагаются трупные пятна (синева на задней поверхности тела), — поясняет специалист. — На это указывает разлитой характер и локализация этих участков синевы, просветления на выступающих частях туловища. Также в области крестца прослеживаются участки подсыхания кожных покровов, которые образуются из-за посмертного отслоения либо повреждения кожных покровов при соприкосновении трупа с поверхностью стола или увлажненной поверхностью. На спине достоверных признаков каких-либо повреждений не обнаружено.

Судмедэксперт считает, что по всем повреждениям на голове, руках и ногах можно сказать, что они образовались незадолго до наступления смерти. По ее словам, увиденное не противоречит информации о том, что Дмитрий погиб в ночь с 31 декабря на 1 января.

— По изображенным на фотографиях повреждениям достоверно установить причину смерти невозможно, — говорит Надежда. — Для установления причины смерти необходимо полное судебно-медицинское исследование, в том числе внутреннее и проведение дополнительных экспертиз при необходимости. На фотографиях видно, что труп уже был подвергнут судебно-медицинскому исследованию.

Друг: «Я уверен, что никаких наркотиков он не употреблял»

Провластные телеграм-каналы распространили информацию о том, что в истории фигурировали наркотики. Друг погибшего Алексей утверждает, что психоактивные вещества тот не употреблял.

— Мы дружим с Димой 16 лет, вместе занимались футболом, да и вообще спортом. Он умел дружить. Он был мне как брат! И я уверен, что никаких наркотиков он не употреблял. Я созвонился с ним последний раз в 22:46, было слышно по голосу, что он выпивший, говорил, что стоит на остановке с нашим общим знакомым. Наутро я узнал о смерти, и так случилось, что родственников оповестили мы, друзья. Я видел его тело в морге, и это не передать словами. Избитый полностью человек, руки, ноги, спина — все в синяках, кровавая ссадина над левым виском. Я просто уверен, что имело место превышение полномочий, — сказал Алексей.

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