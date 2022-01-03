Дмитрий Быков: Белорусы доказали, что они — великая европейская нация 1 3.01.2022, 11:19

3,226

Дмитрий Быков

Лукашенко доживает последние мгновения в качестве диктатора.

Известный российский поэт и публицист Дмитрий Быков через сайт Charter97.org обратился к белорусам:

— Измываться над заложниками всегда очень легко. И все разговоры о том, что революции не делаются в белых перчатках и тем более в носках, что белорусский протест схлынул , что он подавлен и что Лукашенко всех переиграл, - это чудовищная пошлость. Мы все знаем, кто победил в Беларуси. Мы понимаем, что Лукашенко доживает последние мгновения в качестве диктатора, просто мгновения в истории иногда затягиваются. Я просто хочу сказать нашим братьям в Беларуси, что все, кто сегодня объявляет их проигравшими от недостатка решимости, – это трусы и подонки. А белорусы доказали, что они – великая европейская нация.

Недавно в США я общался с огромным количеством людей, в том числе там, где есть огромная белорусская диаспора. Например, есть она в Орландо. Так вот, белорусы шутили, что если бы Россия попыталась присоединить Беларусь, это стало бы для России выдающимся актом освобождения. Потому что Россия таким образом подсадила бы себе раковую клетку, которая русскую диктатуру погубила бы изнутри. Беларусь действительно во многих отношениях впереди России, и белорусы нам подают пример. На самом деле россиянам, остается только молиться, чтобы белорусская свобода, белорусское отчаяние нас заразили, и мы бы вместе сбросили это идиотское иго в обеих странах.

Спасибо вам, друзья, за ваше мужество! Желаю вам победить и простить тех из нас, кто подличал все эти годы. Но, поверьте, большая часть – на вашей стороне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».