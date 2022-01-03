Главный литовский железнодорожник ушел в отставку из-за белорусского калия 3 3.01.2022, 19:45

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Мантас Бартушка

Мантаса Бартушку сменит временный руководитель.

Глава находящейся в госуправлении компании «Литовские железные дороги» Мантас Бартушка ушел в понедельник по обоюдному согласию сторон с поста главы ведомства в связи со скандалом с транзитом через Литву белорусских калийных удобрений, сообщает lrt.lt.

В декабре сообщалось, что совет директоров компании утвердил расторжение трудового договора М. Бартушки по соглашению сторон.

Его сменит временный руководитель - Эгидиюс Лазаускас, который возглавляет дочернюю компанию по грузоперевозкам LTG Cargo.

Лазаускас был выбран из-за его опыта работы и готовности руководить компанией во время перемен.

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