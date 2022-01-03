Капитализация Apple установила новый рекорд — $3 триллиона 1 3.01.2022, 22:22

Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная стоимость достигла этой величины.

Акции Apple подорожали на 3% на торгах 3 января, до нового исторического максимума — $182,86 за бумагу, свидетельствуют данные биржи NASDAQ. В результате капитализация производителя iPhone впервые поднялась до $3 трлн, пишет РБК.

В 2021 году акции одного из крупнейших и наиболее известных производителей смартфонов прибавили почти 40%. Для сравнения, индекс S&P 500 вырос на 27% за 2021 год. Капитализация Apple достигла отметки в $1 трлн 2 августа 2018 года. Она стала первой компанией в США с такой рыночной стоимостью. Потребовалось еще примерно два года, чтобы увеличить капитализацию с $1 трлн до $2 трлн. Этот рекорд был поставлен в августе 2020 года.

По результатам третьего квартала 2021 года (четвертого финансового квартала 2021 года) выручка Apple увеличилась на 29% — до $83,4 млрд, из которых продажи iPhone принесли $38,9 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали квартальную выручку на уровне $84,85 млрд.

В Bank of America ожидают роста акций производителя iPhone до $210 в этом году. Ожидание запусков новых продуктов, в том числе продуктов с использованием технологии дополненной реальности, по мнению экспертов, может побудить институциональных инвесторов увеличить позиции в данных бумагах.

В декабре аналитики JP Morgan Chase повысили целевую цену по бумагам Apple до $210, поскольку эксперты ожидают сильных показателей на фоне прогнозируемого роста спроса на 5G iPhone SE. В Morgan Stanley назвали бумаги производителя смартфонов лучшим выбором на 2022 год. В банке прогнозируют рост акций Apple до $200.

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