«Белые халаты»: Из-за «омикрона» Минский тубдиспансер превратился в ковидную бомбу 3 30.01.2022, 10:45

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Даже главный врач негативно высказывается об официальных данных, предоставленных Минздравом.

Телеграм-канал "Белые халаты" опубликовал сообщение из Минского областного противотуберкулезного диспансера.

Пока еще рано делать конкретные прогнозы, но уже виден рост заболеваемости. Места в инфекционных отделениях пока еще есть.

Диспансер в январе перешел в смешанный режим работы: вновь открылось торакальное отделение для "чистых" больных, а отделение реанимации сократило койки для ковидных пациентов. И это вызывает недоумение на фоне того, что изначально ожидался рост заболеваемости Covid-19, который мы уже сейчас имеем.

По факту на весь стационар есть только 3 реанимационные койки для ковидных больных, которые никогда не пустуют. Для "чистых" оставили 5 коек, хотя обслуживает чистая реанимация только отделение торакальной

хирургии.

Если экстренно понадобится интенсивная терапия пациенту с Covid-19, то класть его попросту будет некуда. Выводы делайте сами.

На фоне подъема заболеваемости, а, вернее, вопреки ему, начались плановые торакальные операции. И это опять вызывает недоумение:

послеоперационные больные и больные Covid-19 лежат в ОДНОМ корпусе, так как другого лечебного корпуса больница просто не имеет!

Чистые послеоперационные пациенты лежат на 5 этаже, ковидные — на нижних. Какого-либо разграничения зон не существует, лестницами и лифтами пользуются обе категории больных, двери раскрыты настежь и постоянно присутствуют сквозняки в коридорах.

Лифты после перевозки ковидных пациентов не обрабатываются, сразу могут транспортировать "чистого" пациента.

Не требует доказательств то, что пациенты после оперативных вмешательств вследствие перенесенного операционного стресса весьма чувствительны к любым источникам инфекции, в том числе и вирусной этиологии.

Поэтому сосуществование в одном корпусе пациентов с коронавирусной инфекцией и послеоперационных пациентов вызывает тревогу за здоровье последних. Тем более, что помощь оказывает им в некоторых случаях один и тот же персонал.

Сотрудники сами начинают болеть. Некоторые уходят на больничный, но есть и такие, кто, имея незначительную симптоматику, продолжает работать, разнося при этом инфекцию по палатам того же торакального отделения.

Не исключено, что во время лечения, да и после выписки, многие "чистые" пациенты будут заражены Covid-19.

По тяжести течения Covid-19 можно наблюдать следующее. Пациенты в стационаре в целом легче переносят заболевание, чем в предыдущие волны. Меньше требуется кислородных точек, пациенты реже нуждаются в инвазивной респираторной поддержке по сравнению с первыми волнами. Находящиеся на инвазивной ИВЛ пациенты умирают быстрее, время их нахождения на ИВЛ заметно уменьшилось.

По морально-психологическому климату ситуация еще хуже. Сотрудники морально истощились. Бодрости духа не способствует откровенно лживая статистика Минздрава по заболеваемости коронавирусом и смертности.

Даже главный врач (откровенный приверженец режима) негативно высказывается об официальных данных, предоставленных Минздравом. Кто-кто, а работники красных зон прекрасно различают истинное положение вещей и параллельную Вселенную, которую рисуют министр Пиневич и компания.

Отдельно как у коллег из противотуберкулезного диспансера, так и у нас (да и вообще у всех) вызывают ироничную улыбку заявления официального Минздрава о процентном соотношении заболевших омикроном и другими штаммами.

Как будто они владеют такой информацией!

Единственное, что можно подсчитать, так это количество общих заражений коронавирусом. И далеко не факт, что даже такие данные будут точными. Различить, где омикрон, а где дельта и сколько ими заболело граждан, на данный момент просто невозможно.

Хотя, основываясь на опыте стран, где типирование штаммов действительно проводится, можно прогнозировать, что омикрон почти полностью вытеснит дельту примерно за две недели от начала его распространения.

А вот когда в Беларуси РЕАЛЬНО начал распространяться омикрон — это мы можем лишь угадывать.

Не опираться же на данные официального Минздрава.

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