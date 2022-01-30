Врачи рассказали, как часто возникают проблемы с мозгом при инфицировании COVID-19 30.01.2022, 14:19

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В США проанализировали данные почти 40 тысяч пациентов.

Медики проанализировали почти 40 тысяч случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Средний возраст пациентов составлял 66 лет, а мужчин было в два раза больше, чем женщин.

Во время исследования осложнений коронавирса на головном мозге ученые выяснили, что примерно у одного из 100 пациентов могут возникнуть заболевания центральной нервной системы. Зачастую такие осложнения приводят к инсультам, кровотечениям и другим потенциально смертельным болезням, пишет cursorinfo.co.il.

Ведущий автор исследования Скотт Фаро из Университета Томаса Джефферсона в Филадельфии подчеркнул, что осложнения со стороны ЦНС представляют собой частую причину заболеваемости и смертности во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает сайт Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Доктор Фаро рассказал, что с коллегами проанализировали почти 40 тысяч случаев госпитализации пациентов с положительным диагнозом COVID-19 в Соединенных Штатах Америки. Средний возраст пациентов составлял 66 лет, а мужчин было в два раза больше, чем женщин. Исследуя этих пациентов, ученые пришли к выводу, что наиболее частой причиной госпитализации были спутанность сознания и изменение психического состояния с последующим повышением температуры тела.

«Из всех пациентов, которым проводились исследования, такие как МРТ или компьютерная томография головного мозга, примерно в 10% случаев было обнаружено острые нейровизуализации. Заболеваемость 1,2% означает, что немногим более одного из 100 пациентов, поступивших в больницу с COVID-19, будут иметь какие-либо проблемы с мозгом», — говорит доктор Фаро.

Наиболее частым осложнением был ишемический инсульт с частотой 6,2%, за которым следовали внутричерепное кровоизлияние (3,72%) и энцефалит (0,47%), воспаление головного мозга.

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