«Мы все на карантине»: в странах Балтии рекордная заболеваемость ковидом 4 30.01.2022, 15:11

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В Риге записи на тест сегодня надо ждать неделю.

В странах Балтии зафиксированы рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Штамм "омикрон" распространяется насколько быстро, что лаборатории просто не успевают тестировать всех заболевших: в Латвии очереди на ковид-тест растянулись на неделю. Из-за того, что сотрудники массово уходят на карантин, латвийской почте приходится закрывать отделения. Закрываются на карантин также школы и многие бизнесы, сообщает currenttime.tv.

С начала пандемии в Риге работают мобильные лаборатории для тестирования на COVID-19 – машины стоят в разных районах города во дворах, чтобы у людей всегда была возможность быстро сделать бесплатный ПЦР-тест. Но в последние недели у таких лабораторий выстраиваются очереди: поток людей, которые подозревают у себя ковид, настолько огромный, что записи на тест сегодня надо ждать неделю (!).

У Зои, школьной учительницы, первые симптомы коронавируса появились пять дней назад, но выяснить, больна ли она, женщина смогла только сейчас.

"Я в школе работаю. И, знаете, у нас в школе сейчас работает всего лишь несколько классов. Все остальные – на карантине", – говорит Зоя. На вопрос, не волнуется ли она, если тест вдруг окажется положительным, женщина говорит: "А что волноваться? Что есть – то есть. Хоть мы и привиты оба, ну как есть, так есть".

У школьников мобильные лаборатории тесты на коронавирус берут без записи – просто в порядке живой очереди.

"В школе мы делаем экспресс-тесты, а раз в неделю нас отправляют в лабораторию, на ПЦР-тест, – рассказывает школьница по имени Марианна. – Вчера у нас один человек заболел, и все пошли сдавать тест сегодня. Мы все на карантине, в школу нас, конечно, не пускают".

Взрослым просто так, с улицы, в лабораторию не попасть – даже если есть симптомы и направление врача.

"У меня вообще ситуация срочная! У меня появились симптомы. А мне на следующей неделе вообще улетать надо, поэтому хотелось убедиться, чтобы, если что, замену себе искать на работу, – рассказывает рижанин по имени Александр. – А они, в лаборатории, сказали, что без записи не принимают! Я же не буду ходить везде, рассадником быть. Я вакцинирован, конечно, но тем ни менее это никаким образом не спасает".

"Мы решили подстраховаться. Дома у нас 90-летний дедушка, мы живем вместе с ним, и мне важно знать, что мы его не заразим и все будет хорошо, – рассказывает еще одна посетительница лаборатории, жительница Риги по имени Инесе. – Поэтому мы регулярно записываемся и делаем тесты".

В октябре прошлого года, в предыдущую волну ковида, в Латвии объявили жесткий локдаун и запретили непривитым посещать торговые центры и многие магазины. С тех пор уровень вакцинации в стране вырос, и сейчас вся система строится на доверии и благоразумии жителей. Рекомендации таковы: если у тебя есть симптомы COVID-19 – ты сидишь дома и ждешь очереди на ПЦР-тест. Время ожидания – это добровольный карантин.

Сейчас каждые сутки в Латвии делают больше 25 тысяч ПЦР-тестов: больше трети оказываются положительным. Уже два дня подряд в стране выявляют более 9 тысяч новых заболевших в сутки. К ним нужно добавить примерно столько же контактных персон – они тоже уходят на карантин. Многие компании приостанавливают работу, потому, что все работники оказываются на карантине и работать просто некому.

Элина Дзелзкалея – хозяйка кафе в Риге. У нее в кафе сейчас все столики пустые, и такая же пустота бросается в глаза во многих местах, даже супермаркетах. Во-первых, это из-за того, что в торговых центрах, кафе и магазинах можно находиться только с сертификатами о вакцинации, во-вторых, не хватает работников, которые заболели сами или сидят в карантине.

"Мы сейчас живем в постоянном стрессе. У меня один работник заболел, остальные идут сдавать тест, некоторые остаются в карантине. Я сама чувствовала себя плохо, скорей всего, я всех и заразила, – рассказывает она. – Тест смогла сдать только через пять дней, когда все симптомы уже закончились, ПЦР был положительным. Отсидела дома, сегодня первый день, вернулась к работе. Хорошо, есть возможность делать экспресс-тесты каждый день, иначе мы бы просто закрыли кафе и сидели бы все дома. Экспресс-тесты мы, конечно, делаем за свой счет".

Латвийская почта уже объявила, что из-за нехватки рабочих рук временно закрывает некоторые отделения и меняет время работы других.

"За последнюю неделю был резкий скачок заболевших. Это почувствовали все, и почта в том числе, – признает Марцис Вилцанс, глава правления Латвийской почты. – Очень многие заболели. Многие становятся контактными лицами и тоже не могут работать. У нас отделения должны работать по всей стране. И если в одном отделении один заболевший и все остальные контактные, то срочно надо вызывать работников другого отделения. Сокращать часы работы, вызывать новых сотрудников. Каждый день нужно реорганизовывать работу".

В тех отделениях почты, которые пока работают, выстраиваются огромные очереди: в основном люди приходят за посылками. Из-за нехватки работников во всех сферах бизнеса и госкомпаниях правительство уже изменило правила антиковидной безопасности. Теперь после заражения выходить на работу, если нет симптомов, можно уже на седьмой день. Раньше изоляция длилась две недели.

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