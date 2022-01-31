«И это Гомель, что творится в регионах — страшно представить» 6 31.01.2022, 9:35

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Что рассказывают белорусы об эпидемии «омикрона»

Telegram-канал «Беларусь головного мозга» поделился информацией о ситуации с «омикроном» в стране:

«Добры дзень! Хачу падзяліцца інфармацыяй наконт сітуацыі з Кавідам у рэгіёнах. Сяброўка жонкі працуе доктаркай у раённай паліклініцы. Горад невялікі - каля 10 тыс., прыкладна яшчэ столькі ж жыве ў раёне (агулам у горадзе і раёне пражывае каля 18 тыс). Дык вось, доктарка распавяла, што раённая лабараторыя за суткі фіксуе каля 18-20 выпадкаў Кавіду. То бок на 18 тыс. насельніцтва - 18-20 выпадкаў штодня. А гэта складае каля 0,1% - і гэта яшчэ да прыходу амікрона ў рэгіёны. Што хучтэй за ўсё падобна на праўду, бо аналагічныя лічбы фіксуюць у суседніх краінах, дзе статыстыка вядзецца адкрыта і сумленна, а не па загаду зверху.

Калі 0.1% інтэрпаляваць на насельніцтва ўсёй краіны - то рэальныя лічбы павінны быць як мінімум каля 9000 выпадкаў захворванняў ад Кавіду штодня, а не 2000 - як гэта малююць зараз. Наконт нашэння масак - сітуацыя ў раёне жахавая - усе болей і болей неадэкватных людзей іх не носяць - нават калі наведваюць паліклініку…

Улетку такого не было».

«6 больница города Бреста, в день госпитализация до 90 человек, амбулаторно столько же, при этом 2 отделения пустые, самое интересное они начали протягивать кислородные точки только спустя два года, это жесть».

«В среду была в поликлинике, г. Минск. В красной зоне я насчитала 42 человека. Итого: просидела в очереди 2,5 часа. Все симптомы ори (омикрона). Их не различить. Дикая слабость, ломота, слабое дыхание, пульс 93, температура 37,3. Взяли тест на антиген. Отрицательный. Дали больничный на полторы недели. И спустя 2 часа я прочитала новость. Что если тест на антиген отрицательный, но при этом все симптомы ори, должны отправить на пцр. Увы... Не отправили. Жаль, что я прочитала позже. А так бы требовала».

«Здравствуйте. Позавчера были в 4 ГКБ Минск. Ждали врача около часа. Пришёл и сказал, что с сегодняшнего дня (27) поступил приказ - все больницы (кроме больницы скорой помощи) на карантине, плановые операции переносятся минимум на 2-3 месяца, операции только по неотложке».

«Заболел муж. Пошел на прием с обычными признаками ОРВИ (температура, горло, насморк). Врач спросила: желаете ли сделать тест? Муж согласился. Но многие отказываются...вечером позвонили и сказали, что результат положительный. На следующий день пришел врач на дом. Послушал его. Дал рекомендации. По членам семьи - ни у кого тесты не брали. Сказали, что если будут симптомы, то сами идите в красную зону и тогда направят на тест. Даже детям по такой схеме...а если все ок, то дети в школу, сад. Я тоже могу делать что хочу..в прошлом году болели, все было по-другому, тесты сразу всем членам делали и все было понятно. Тк у сына не было симптомы, а результат был положительный. А в этот раз, ходим и не знаем».

«Привет!В общем, про ковид. До этого вроде не болел или переносил легко, но теперь пришла и моя очередь. В поликлинике просидел 4 часа среди "температурников", пока дошла очередь. Выдали больничный, отправили сдать анализы и домой лечиться. Позвонил знакомому врачу, он предложил у него в больнице анализы сдать и на всякий случай тест на ковид сделать. В результате тест положительный. До приема у терапевта повылезали другие сопутствующие болячки. Терапевт (очень уставшая) на приёме практически без осмотра (хотя болячек повылазило много) просто продлила больничный, потом нехотя выдала направление на ПЦР-тест. В результате всё лечение по сути назначил знакомый, от терапевта толку вообще 0. Я хоть и редко хожу по врачам, но такое отношение увидел первый раз в своей практике. И это Гомель, что творится в регионах страшно представить. После этого понимаешь, что система здравоохранения в нашей стране - труп».

«Ситуация на одном из факультетов БГПУ. Студенты 2 групп заочного отделения сидят в одной аудитории на лекционных занятиях. Из 40 +/- человек около 15 с температурой, много болеющих с кашлем, у 3 подтвердился COVID. Нас не отправили на дистанционное обучение».

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