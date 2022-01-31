Главу Минздрава заботят «полные карманы», а не здоровье белорусов 14 31.01.2022, 10:21

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Дмитрий Пиневич

Циничное заявление Пиневича.

Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире программы «Неделя» на СТВ высказался о борьбе с коронавирусом в Беларуси.

«Из-за того, что мы не делали те шаги, которые были популярны в других странах, наши карманы, слава богу, не пусты, — сказал Пиневич.

Напомним, Беларусь стала одной из немногих стран мира, где не вводился локдаун, что привело к катастрофической смертности.

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