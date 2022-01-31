В Москве впервые за пандемию начали разворачивать дополнительные койки для детей с ковидом 31.01.2022, 11:41

Это происходит на фоне распространения штамма «омикрон».

В Москве на фоне распространения омикрона впервые понадобились дополнительные койки для детей, зараженных коронавирусом. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Дождь».

«Сейчас в связи с распространением штамма „омикрон“ существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов», — заявила Ракова.

По ее словам, количество коек для лечения детей с коронавирусом увеличат почти до 1,3 тысячи. В частности, с 1 февраля корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского в Москве перепрофилируют под лечение зараженных COVID-19.

Также принимать детей с коронавирусом начнут в Российской детской клинической больнице и «НМИЦ здоровья детей», рассказала Ракова.

26 января власти Москвы сообщили, что количество детей, заболевших коронавирусом, увеличилось за две недели в 14 раз — с двух тысяч в неделю до 28 тысяч. Число госпитализаций выросло в 10 раз — до 120 детей в сутки. На фоне этого в Москве временно приостановили плановую госпитализацию в детские больницы.

«Коммерсант» пишет, что в Тюменской области заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних выросла на 118% за последнее время, в Пермском крае — более чем в шесть раз, в Севастополе — на 300%, в Орловской области — в 3,2 раза, в Курской области — почти в три раза, в Ямало-Ненецком автономном округе — в 2,5 раза.

Помимо Москвы, плановую госпитализацию детей приостановили в Ярославской области, Приморском крае и Оренбургской области.

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