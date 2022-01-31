Поликлиники захлебываются от количества пациентов с «омикроном»9
- 31.01.2022, 13:08
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Люди стоят в очередях, длинные хвосты торчат из зданий.
Сегодня с раннего утра читатели onliner.by принялись слать снимки происходящего у поликлиник. Похожие фото и видео появляются в соцсетях. Люди стоят в очередях, длинные хвосты торчат из зданий. Попытки вызвать врача на дом по телефону также не очень успешны: автоматический информатор сообщает, что звонок будет обработан примерно через полчаса... Накануне Минздрав несколько дней сообщал о рекордных цифрах по заболеваемости COVID-19. Так эти показатели выглядят на местности.
Похожая обстановка и у 37-й столичной поликлиники.
По словам читателей, люди пришли на первичный осмотр врача.
Паблик «Гомель online» показывает, что происходит в местной поликлинике №3.
Похожая картина в поликлинике №20 Минска.
А это атмосфера в поликлинике №35.
Поликлиника №39 Минска не отстает. Снимок сделан в 7:25.
Поликлиника №8 в Уручье, 8 утра. Читатель уточняет: на улице человек 80, внутри очередь до второго этажа.
Пользователь, приславший снимки от 13-й поликлиники Минска, переживает: люди остынут, пока до них дойдет очередь.
В Дзержинске не легче.
Внутри 35-й поликлиники плотно.
Фаниполь присоединяется к нашему марафону.
Судя по всему, телефонные линии учреждений здравоохранения тоже перегружены. «Приблизительное время ожидания — 27 минут», — объявляет автоматический голос при попытке дозвониться в поликлинику. Некоторые не могут дозвониться даже до автоответчика.
Но, например, читатель Кирилл, приписанный к 20-й поликлинике Минска, смог. С 473-й попытки.
"Один человек обслуживает и звонки, и живую очередь, - объясняет читатель. - Алгоритм такой: снимают трубку - говорят "подождите" - обслуживают человека два-три по живой очереди - потом одного по телефону".