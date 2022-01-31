Поликлиники захлебываются от количества пациентов с «омикроном» 9 31.01.2022, 13:08

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Люди стоят в очередях, длинные хвосты торчат из зданий.

Сегодня с раннего утра читатели onliner.by принялись слать снимки происходящего у поликлиник. Похожие фото и видео появляются в соцсетях. Люди стоят в очередях, длинные хвосты торчат из зданий. Попытки вызвать врача на дом по телефону также не очень успешны: автоматический информатор сообщает, что звонок будет обработан примерно через полчаса... Накануне Минздрав несколько дней сообщал о рекордных цифрах по заболеваемости COVID-19. Так эти показатели выглядят на местности.

Похожая обстановка и у 37-й столичной поликлиники.

По словам читателей, люди пришли на первичный осмотр врача.

Паблик «Гомель online» показывает, что происходит в местной поликлинике №3.

Похожая картина в поликлинике №20 Минска.

А это атмосфера в поликлинике №35.

Поликлиника №39 Минска не отстает. Снимок сделан в 7:25.

Поликлиника №8 в Уручье, 8 утра. Читатель уточняет: на улице человек 80, внутри очередь до второго этажа.

Пользователь, приславший снимки от 13-й поликлиники Минска, переживает: люди остынут, пока до них дойдет очередь.

В Дзержинске не легче.

Внутри 35-й поликлиники плотно.

Фаниполь присоединяется к нашему марафону.

Судя по всему, телефонные линии учреждений здравоохранения тоже перегружены. «Приблизительное время ожидания — 27 минут», — объявляет автоматический голос при попытке дозвониться в поликлинику. Некоторые не могут дозвониться даже до автоответчика.

Но, например, читатель Кирилл, приписанный к 20-й поликлинике Минска, смог. С 473-й попытки.

"Один человек обслуживает и звонки, и живую очередь, - объясняет читатель. - Алгоритм такой: снимают трубку - говорят "подождите" - обслуживают человека два-три по живой очереди - потом одного по телефону".

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